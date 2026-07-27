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फिर प्रदर्शन की चेतावनी; दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, हालात पर पुलिस की पैनी नजर

By Krishna Bihari Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दोबारा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी के बीच नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेजी से बदलती परिस्थितियों पर क्या कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी…

Delhi Police and Security Forces
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी।

प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस नहीं लेने की स्थिति में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से दोबारा विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाने की चेतावनी के बीच नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर-मंतर, नई दिल्ली और मध्य दिल्ली की अन्य संवेदनशील जगहों पर दिल्ली पुलिस के जवानों और अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती रहेगी।

दोबारा प्रदर्शन की चेतावनी

CJP के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं सैकड़ों लोगों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की मदद करने वाले वॉलंटियर्स को परेशान करने की खबरें आ रही हैं। हम मांग करते हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR तुरंत वापस ली जाएं। ऐसा नहीं होने पर हम दोबारा विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे।

तैनात रहेंगे सुरक्षा बल

सीजेपी की वॉर्निंग के बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर-मंतर, नई दिल्ली और मध्य दिल्ली की अन्य संवेदनशील जगहों पर पुलिस के जवानों और अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स की तैनाती को सुनिश्चित किया जाएगा।

बैरिकेड भी कायम, हालात पर पैनी नजर

अधिकारी ने आगे बताया कि जंतर-मंतर पर पहले से ही कड़ी सुरक्षा रहती है। पुलिस हालात पर कड़ी नजर रख रही है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जंतर-मंतर पर जवान अब भी तैनात हैं। संवेदनशील जगहों पर बैरिकेड भी कायम हैं। नई दिल्ली में आरएएफ के जवानों को भी अपनी ड्यूटी पर तैनात देखा गया।

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ऑनलाइन गतिविधियों की मॉनीटरिंग

अधिकारी ने आगे यह भी कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालात पर निगरानी जारी है। साइबर और सोशल मीडिया टीमें भी काम कर रही हैं। ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही हैं ताकि अपमानजनक पोस्टों की पहचान की जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की निगरानी

वहीं एएनआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमें ऐसे कंटेंट की पहचान करने के लिए लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की निगरानी कर रही हैं। आपत्तिजनक पोस्ट मिलने पर संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी करके कंटेंट को हटवाने का निर्देश दिया जा रहा है। नोटिस के बाद प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों वाले कई भद्दे कमेंट और वीडियो पहले ही हटा दिए गए हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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