दिल्ली में जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर की सुरक्षा में चूक, इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस कर्मी सस्पेंड; ड्यूटी से थे गायब

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पुलिस आयुक्त ने सभी जिला पुलिस आयुक्तों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पुलिसकर्मी सतर्क और सक्रिय रहें।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 11:30 PM
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर शनिवार को वहां तैनात आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसबीके सिंह सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए मंदिर के दौरे पर गए थे, इसी दौरान वहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में चूक पाई, जिसके बाद उन्होंने लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों सहित आठ पुलिसवालों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। सिंह ने कहा है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही, खासकर बड़े त्योहारों के दौरान, बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व पर हर साल की तरह इस बार भी मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए शहर भर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, 'अपने निरीक्षण के दौरान, आयुक्त ने पाया कि मंदिर परिसर के एक महत्वपूर्ण स्थान पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। इससे ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की समग्र तैयारियों और सतर्कता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं।'

जिसके बाद पुलिस प्रमुख ने तुरंत कड़ी कार्रवाई का निर्देश देते हुए कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश जारी दिया। साथ ही उन्होंने शाहबाद डेयरी थाने के थाना प्रभारी को भी कड़ी चेतावनी दी, जिनके अधिकार क्षेत्र में तैनाती का कुछ हिस्सा था।

अधिकारियों ने बताया कि निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं, जिन्हें मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया था। निर्धारित स्थानों से उनकी अनुपस्थिति को गंभीर चूक माना गया, खासकर जन्माष्टमी के लिए कड़ी सुरक्षा सलाह को देखते हुए।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पुलिस आयुक्त ने सभी जिला पुलिस आयुक्तों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पुलिसकर्मी सतर्क और सक्रिय रहें।

पिछले हफ्तेभर से दिल्ली पुलिस राजधानी भर में हाई अलर्ट पर है और त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मंदिरों, बाजारों, परिवहन केंद्रों और अन्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच, इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।