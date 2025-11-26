Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police chargesheet on chaitanyananda and 4 others
चैतन्यानंद और 4 अन्य के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, क्या आरोप?

चैतन्यानंद और 4 अन्य के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, क्या आरोप?

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चैतन्यानंद तिहाड़ जेल में बंद हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Wed, 26 Nov 2025 08:22 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह मामला वसंत कुंज नॉर्थ थानाक्षेत्र से जुड़ा है। चैतन्यानंद को मामले में 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। मामले की सुनवाई कल न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार की अदालत में होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार

सरस्वती पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पद का गलत उपयोग कर शैक्षणिक संस्थान की कई छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। यह संस्था एक ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती थी। आरोप लगाने वाली 17 छात्राओं में अधिकतम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं।

क्या आरोप?

छात्राओं ने आरोप लगाए हैं कि सरस्वती उनके साथ गाली-गलौज करते थे, अश्लील संदेश भेजते थे, जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करते थे और नौकरी या विदेश भेजने का झांसा देकर दबाव बनाते थे। इतना ही नहीं, छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला हॉस्टल में छिपाकर कैमरे भी लगाए गए थे ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

बताया था जान को खतरा

बता दें कि 19 नवंबर को चैतन्यानंद ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल में उनकी जान को खतरा है। जेल प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा में कोई खतरा नहीं है। इससे पहले अदालत ने उनके आवेदन पर उन्हें कुछ निजी चीजें रखने की अनुमति दी थी। कोर्ट की अनुमति के बाद उन्हें किताबें रखने, चश्मा पहनने, बिना प्याज-लहसुन वाला आहार लेने और संन्यासी वस्त्र पहनने की इजाजत दी गई थी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।