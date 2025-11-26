चैतन्यानंद और 4 अन्य के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, क्या आरोप?
दिल्ली पुलिस ने छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चैतन्यानंद तिहाड़ जेल में बंद हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली पुलिस ने छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह मामला वसंत कुंज नॉर्थ थानाक्षेत्र से जुड़ा है। चैतन्यानंद को मामले में 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। मामले की सुनवाई कल न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार की अदालत में होगी।
छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार
सरस्वती पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पद का गलत उपयोग कर शैक्षणिक संस्थान की कई छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। यह संस्था एक ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती थी। आरोप लगाने वाली 17 छात्राओं में अधिकतम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं।
क्या आरोप?
छात्राओं ने आरोप लगाए हैं कि सरस्वती उनके साथ गाली-गलौज करते थे, अश्लील संदेश भेजते थे, जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करते थे और नौकरी या विदेश भेजने का झांसा देकर दबाव बनाते थे। इतना ही नहीं, छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला हॉस्टल में छिपाकर कैमरे भी लगाए गए थे ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
बताया था जान को खतरा
बता दें कि 19 नवंबर को चैतन्यानंद ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल में उनकी जान को खतरा है। जेल प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा में कोई खतरा नहीं है। इससे पहले अदालत ने उनके आवेदन पर उन्हें कुछ निजी चीजें रखने की अनुमति दी थी। कोर्ट की अनुमति के बाद उन्हें किताबें रखने, चश्मा पहनने, बिना प्याज-लहसुन वाला आहार लेने और संन्यासी वस्त्र पहनने की इजाजत दी गई थी।