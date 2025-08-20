delhi police charges for attempt to murder with fir against man who attacked cm rekha gupta रेखा गुप्ता के हमलावर पर हत्या के प्रयास का केस; स्पेशल सेल करेगी जांच, IB भी जुटी, Ncr Hindi News - Hindustan
रेखा गुप्ता के हमलावर पर हत्या के प्रयास का केस; स्पेशल सेल करेगी जांच, IB भी जुटी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में थाना सिविल लाइंस में हत्या के प्रयास के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है। सूत्रों की मानें तो आईबी भी आरोपी से पूछताछ में जुटी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 04:15 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में थाना सिविल लाइंस में हत्या के प्रयास के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि हमलावर के खिलाफ धारा 109(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। जांच जारी है। पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है। वहीं सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की जांच करेगी।

हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कैंप कार्यालय में हुए हमले के सिलसिले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने बताया कि सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

स्पेशल सेल करेगी जांच

अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई के रूप में हुई है। उसको हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मुख्यमंत्री पर हुए हमले की जांच कर रही है।

IB भी जुटी

आधिकारिक सूत्रों ने यह भी बताया कि IB और स्पेशल सेल की टीम आरोपी राजेश से पूछताछ कर रही है। पुलिस राजेश की 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी। कल सुबह ही राजेश ट्रेन से यात्रा कर राजकोट से दिल्ली आया था। राजेश सिविल लाइन्स के गुजराती भवन में रुका था। फोन पर राजेश गुजरात में अपने दोस्त से बात कर रहा था कि वह शालीमार बाग स्थित सीएम हाउस पहुंच गया है। यह भी पता चला है कि आरोपी राजेश पहली बार दिल्ली आया है।

हत्या की सुनियोजित साजिश- सीएम कार्यालय

बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को सुबह उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई ने हमला किया। सीएम के कार्यालय ने इस हमले को हत्या की एक सुनियोजित साजिश बताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि रेखा गुप्ता ठीक हैं लेकिन इस घटना से घबराई हुई हैं।

हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश

वीरेंद्र सचदेवा ने आगे बताया कि बुधवार को सुबह ‘जन सुनवाई’ के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब लोगों से बातचीत कर रही थीं तभी आरोपी उनके पास आया, उनको कुछ कागज दिए, फिर अचानक उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने हाथापाई के बाद उसे दबोच लिया। सचदेवा ने उन खबरों को भी खारिज किया जिनमें कहा गया है कि सीएम को थप्पड़ मारा गया।

(हिन्दुस्तान संवाददाता और पीटीआई के इनपुट पर आधारित)