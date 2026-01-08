दिल्ली में पत्थरबाजों को महिला इनफ्लुएंसर ने भड़काया? पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया

संक्षेप: सोशल मीडिया गतिविधियों की समीक्षा करने के बाद, पुलिस ने ऐसे 10 लोगों की सूची तैयार की है जिनकी सोशल मीडिया पर अच्छी-खासी मौजूदगी है और जिन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान इसी तरह के भड़काऊ पोस्ट किए थे।

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी मामले में जांच तेज है। दिल्ली पुलिस की धरपकड़ जारी है,इस बीच पुलिस ने अपनी कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए हिंसा के संबंध में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। इन्फ्लुएंसर की पहचान आमेन रिजवी के रूप में हुई जिसे पुलिस ने अब पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। उन पर आरोप है कि जब अवैध निर्माण को गिराया जा रहा था, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोशल मीडिया गतिविधियों की समीक्षा करने के बाद, पुलिस ने ऐसे 10 लोगों की सूची तैयार की है जिनकी सोशल मीडिया पर अच्छी-खासी मौजूदगी है और जिन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान इसी तरह के भड़काऊ पोस्ट किए थे।

कुल गिरफ्तारियां 11 पर पहुंचीं

गुरुवार को पुलिस ने हिंसा के मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 11 हो गई है। गुरुवार को पकड़े गए आरोपियों की पहचान अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबेद के रूप में हुई है, जो सभी तुर्कमान गेट के निवासी हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हिंसा में शामिल होने के संदिग्ध 35 लोगों में से 25 की पहचान अब तक सीसीटीवी (CCTV) और पुलिसकर्मियों के बॉडी-वर्न कैमरों की फुटेज के जरिए की जा चुकी है।

सपा सांसद और एक यूट्यूबर से भी करेगी पूछताछ