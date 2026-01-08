Hindustan Hindi News
दिल्ली में पत्थरबाजों को महिला इनफ्लुएंसर ने भड़काया? पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया

संक्षेप:

सोशल मीडिया गतिविधियों की समीक्षा करने के बाद, पुलिस ने ऐसे 10 लोगों की सूची तैयार की है जिनकी सोशल मीडिया पर अच्छी-खासी मौजूदगी है और जिन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान इसी तरह के भड़काऊ पोस्ट किए थे।

Jan 08, 2026 06:06 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी मामले में जांच तेज है। दिल्ली पुलिस की धरपकड़ जारी है,इस बीच पुलिस ने अपनी कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए हिंसा के संबंध में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। इन्फ्लुएंसर की पहचान आमेन रिजवी के रूप में हुई जिसे पुलिस ने अब पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। उन पर आरोप है कि जब अवैध निर्माण को गिराया जा रहा था, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए थे।

कुल गिरफ्तारियां 11 पर पहुंचीं

गुरुवार को पुलिस ने हिंसा के मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 11 हो गई है। गुरुवार को पकड़े गए आरोपियों की पहचान अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबेद के रूप में हुई है, जो सभी तुर्कमान गेट के निवासी हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हिंसा में शामिल होने के संदिग्ध 35 लोगों में से 25 की पहचान अब तक सीसीटीवी (CCTV) और पुलिसकर्मियों के बॉडी-वर्न कैमरों की फुटेज के जरिए की जा चुकी है।

सपा सांसद और एक यूट्यूबर से भी करेगी पूछताछ

पुलिस समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि हिंसा भड़कने से पहले वह घटनास्थल के पास मौजूद थे और कथित तौर पर उन्होंने भीड़ को उकसाया था। पुलिस यूट्यूबर सलमान की भी तलाश कर रही है, जिस पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इकट्ठा करने और हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। एफआईआर (FIR) के अनुसार, हिंसा बुधवार रात करीब 12:40 बजे शुरू हुई जब पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए बैरिकेडिंग करना शुरू किया था।

