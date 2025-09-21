इंटरस्टेट ड्रग गिरोह का भंडाफोड़, स्मैक के साथ नकदी और सोना-चांदी भी बरामद; 2 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित एक अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लगभग 4 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 2 किलोग्राम स्मैक जब्त की है। इसके अलावा नकदी और सोना-चांदी भी बरामद किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित एक अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लगभग 4 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 2 किलोग्राम स्मैक जब्त की है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि पहली सफलता 15 सितंबर को तब मिली जब एक पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आनंद विहार बस अड्डे से बरेली निवासी 22 साल के अमन खान को गिरफ्तार किया। उसके सामान की तलाशी लेने पर 214.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान अमन खान ने खुलासा किया कि उसकी दिल्ली यात्रा की व्यवस्था बरेली निवासी 20 साल के उवैस ने की थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 18 सितंबर को बरेली में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और उवैस को गुगई गांव स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

उवैस की निशानदेही पर पुलिस ने 1.76 किलोग्राम स्मैक, 10.30 लाख रुपए नकद, 435 ग्राम सोना और 550 ग्राम चांदी बरामद की। अधिकारी ने कहा कि यह बरामदगी इस बात को उजागर करती है कि सिंडिकेट ने नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से कितना धन कमाया।