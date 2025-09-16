delhi police busts unique liquor smuggling racket using camels जिनके कंधों पर हो रही थी शराब की तस्करी, वो तीनों ऊंट अब दिल्ली के सरकारी आश्रय में बने मेहमान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police busts unique liquor smuggling racket using camels

जिनके कंधों पर हो रही थी शराब की तस्करी, वो तीनों ऊंट अब दिल्ली के सरकारी आश्रय में बने मेहमान

दिल्ली पुलिस ने एक अनोखे तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें तस्कर चेकपॉइंट्स से बचने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने तीन ऊंटों के साथ पांच तस्करों को भी गिरफ्तार किया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 09:28 AM
share Share
Follow Us on
जिनके कंधों पर हो रही थी शराब की तस्करी, वो तीनों ऊंट अब दिल्ली के सरकारी आश्रय में बने मेहमान

दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते एक अनोखे तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें तीन ऊंटों को शराब की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये ऊंट अब उत्तरी दिल्ली के बुलेवार्ड रोड पर तीस हजारी कोर्ट के सामने बने सरकारी पशु आश्रय में मेहमान बनकर रह रहे हैं।

जंगल से दिल्ली की सड़कों तक ऊंटों का तस्करी मिशन

गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद से संगम विहार की ओर जंगल के रास्ते 2 हजार से ज्यादा शराब की बोतलें ढो रहे तीन ऊंटों को पकड़ा। इनके साथ पांच तस्कर भी धराए, जो इस अनोखे तरीके से पुलिस की नजरों से बचकर शराब की खेप ले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, जंगल के रास्ते ऊंटों का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि चेकपॉइंट्स से बचा जा सके और कोई शक न करे।

सरकारी आश्रय में रह रहे ऊंट

शनिवार को इन ऊंटों को दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (DSPCA) के आश्रय गृह में लाया गया। 7 हजार वर्ग गज में फैले इस आश्रय में ऊंटों को खास सुविधाएं दी जा रही हैं। दो ऊंट 30 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े बाड़े में एक साथ रह रहे हैं, जबकि तीसरा, जो थोड़ा छोटा और जवान दिखता है, बगल के बाड़े में है।

सोमवार को जब हिंदुस्तान टाइम्स की टीम वहां पहुंची, तो एक ऊंट जमीन पर बैठकर जुगाली कर रहा था, जबकि बाकी दो छत के पंखों के नीचे आराम फरमा रहे थे। उनके लिए कंक्रीट के गट्टर में घास और सूखा भूसा रखा गया था। खास बात ये कि सबसे बुजुर्ग ऊंट के गले में एक घंटी भी बंधी थी, जो उसकी मौजूदगी को और मजेदार बना रही थी।

ऊंटों के साथ गाय और भेड़ें भी

DSPCA के इस आश्रय में पांच बड़े बाड़े हैं। दो खाली हैं, एक में गायें हैं और बाकी दो में ये ऊंट मेहमान हैं। 14 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये जगह पशुओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है, जहां जब्त किए गए या कटाई से बचाए गए जानवरों को रखा जाता है। एक अधिकारी ने बताया, “ऊंटों को पुलिस ने दो चक्करों में ट्रक से यहां पहुंचाया। पहले दो, फिर एक। इसके अलावा हमारे पास DND फ्लाईवे से बचाई गईं 100 से ज्यादा भेड़ें और 18 अन्य पशु भी हैं।”

ऊंटों की सेहत का ख्याल

आश्रय के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ऊंट पूरी तरह स्वस्थ हैं और दिन में दो बार इन्हें खाना दिया जा रहा है। पशु चिकित्सकों की निगरानी में इनका ध्यान रखा जा रहा है। एक ऊंट के पिछले बाएं पैर पर रस्सी से बंधने की वजह से हल्का घाव था, जिसका इलाज हो चुका है। अधिकारी ने कहा, “शनिवार के बाद से कोई इन ऊंटों को देखने नहीं आया। इनका भविष्य कोर्ट तय करेगा। हो सकता है इन्हें आरोपियों के साथ रिहा कर उनके मालिकों को सौंप दिया जाए, या फिर अगले आदेश तक यहीं रहें।”

तस्करी का मास्टरमाइंड, राजस्थान से आए ऊंट

पुलिस के मुताबिक, इन ऊंटों को फरीदाबाद के अनंगपुर निवासी विनोद भदाना और सुनील भदाना ने राजस्थान के अलवर से पिछले एक साल में 60,000 से 80,000 रुपये में खरीदा था। इनके साथ राहुल, अजय और सौरभ भी इस तस्करी में शामिल थे। ये लोग रात के अंधेरे में 6 किलोमीटर लंबे जंगल के रास्ते से शराब की खेप लाते थे, ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके।