दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम, अब तक पांच आतंकी गिरफ्तार; केमिकल हथियार का जखीरा बरामद

दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करके दिल्ली-एनसीआर में होने वाली एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। इनके पास से विस्फोटक बनाने का सामान, हथियार और दिल्ली के नक्शे बरामद हुए हैं।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली, रांची और मध्य प्रदेश सहित आईएसआईएस के अब तक पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया है। इसमें से दो संदिग्ध आतंकी दिल्ली से दबोचे गए हैं, जबकि दो झारखंड से और एक मध्य प्रदेश पकड़ा गया है। हालांकि कई लोगों को पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि इन संदिग्धों के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत मिलता है तो गिरफ्तारी की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है।

रांची से दो आतंकी पकड़े गए कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में रांची के इस्लामनगर इलाके से दो संदिग्ध आतंकियों, अशहर दानिश और आफताब, को गिरफ्तार किया था। अशहर दानिश, जो बोकारो जिले का रहने वाला है, को रांची के तबारक लॉज से हथियार और विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा गया। वहीं, आफताब को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जो मुंबई का निवासी है। दोनों पर आईएसआईएस के स्लीपर सेल से जुड़े होने और रासायनिक हथियार बनाने की क्षमता रखने का आरोप है।

केमिकल और हथियारों का जखीरा बरामद छापेमारी के दौरान अशहर दानिश के पास से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर और अन्य विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ एक पिस्तौल, डिजिटल उपकरण और दिल्ली के कुछ इलाकों के नक्शे बरामद हुए। सूफियान और आफताब के ठिकानों से भी हथियार और आईईडी बनाने का सामान जब्त किया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मॉड्यूल त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली-एनसीआर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की फिराक में था।