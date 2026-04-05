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300 करोड़ के इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 10 गिरफ्तार

Apr 05, 2026 05:29 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने रविवार को बताया कि इस मामले में गिरोह के कथित सरगना समेत 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

300 करोड़ के इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 10 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने रविवार को बताया कि इस मामले में गिरोह के कथित सरगना समेत 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान एक बेहद सुनियोजित नेटवर्क का पता लगाया, जो कई राज्यों में सक्रिय था। इस गिरोह के तार अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोहों से जुड़े थे। खास तौर पर कंबोडिया में सक्रिय गिरोहों से। पुलिस ने बताया कि अब तक 260 से ज्यादा ऐसे बैंक खातों की पहचान की गई है, जो 100 से ज्यादा फर्जी कंपनियों से जुड़े थे। इन खातों का इस्तेमाल अपराध से कमाए गए पैसों को इधर-उधर करने के लिए किया जाता था। इस गिरोह के खिलाफ कुल संख्या 2567 शिकायतें हैं।

डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम ने बताया कि मुख्य आरोपी करण कजारिया को 3 अप्रैल को कोलकाता एयरपोर्ट पर तब गिरफ्तार किया गया, जब उसके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। उसे आगे की जांच के लिए एक दिन बाद दिल्ली लाया गया।

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मोटे मुनाफे का वादा करते थे

यह पूरा मामला दिल्ली के एक निवासी सुल्तान की शिकायत के बाद सामने आया। सुल्तान ने आरोप लगाया कि उसे एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करने का लालच देकर उससे 31.45 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने बताया कि पीड़ित को एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने और उसमें पैसे निवेश करने के लिए राजी किया गया था। इसके बदले उसे मोटे मुनाफे का वादा किया गया था। हालांकि, जब उसने अपना मुनाफा निकालने की कोशिश की तो उस ऐप ने काम करना बंद कर दिया और वह गिरोह भी उसकी पहुंच से बाहर हो गया।

खतरनाक ऐप्स का इस्तेमाल

अधिकारी ने बताया कि साइबर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई और विस्तृत जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। इस सिंडिकेट ने पीड़ितों को फंसाने के लिए नकली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ग्रुप बनाए थे। उन्होंने बिचौलियों के जरिए हासिल किए गए 'म्यूल बैंक अकाउंट' का इस्तेमाल किया और ओटीपी समेत बैंकिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए खतरनाक ऐप्स का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों से इकट्ठा की गई रकम को बैंक अकाउंट और शेल कंपनियों के जाल के जरिए घुमाया जाता था, ताकि उसका कोई सुराग न मिल सके।

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क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के जरिए पैसों के लेन-देन

डीसीपी ने कहा कि कजारिया को इस पूरे रैकेट का मुख्य कोऑर्डिनेटर माना जा रहा है। उसके विदेशी ऑपरेटर्स के साथ सीधे संपर्क थे और वह क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के जरिए पैसों के लेन-देन में मदद करता था। उसने भारतीय ऑपरेटर्स और अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों के बीच एक पुल का काम किया। वह 'म्यूल बैंक अकाउंट' हासिल करने और एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बैंकिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी शेयर करने में भी शामिल था।

हवाई अड्डे से हिरासत में लिया

पुलिस ने बताया कि कजारिया अक्सर विदेश यात्रा करता था ताकि वह विदेशों में चल रहे धोखाधड़ी के नेटवर्क से संबंध बना सके और उन्हें मजबूत कर सके। थ ही, उसने भारत से बाहर रहकर गिरफ्तारी से बचने की भी कोशिश की थी। तकनीकी निगरानी की मदद से जांचकर्ताओं ने इस नेटवर्क का पता कोलकाता तक लगाया, जहां कई बैंक खाते और फर्जी कंपनियां चल रही थीं। भारत पहुंचने पर कजारिया को हवाई अड्डे पर ही रोक लिया गया और हिरासत में ले लिया गया।

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2500 से ज्यादा शिकायतें

डीसीपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान कजारिया ने कथित तौर पर इस सिंडिकेट में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि उसके नेटवर्क से जुड़े खातों का संबंध नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 2500 से ज्यादा शिकायतों और 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से था।

चार-पांच सालों से सक्रिय था गैंग

जांच से पता चला कि यह सिंडिकेट पिछले चार-पांच सालों से सक्रिय था और कई राज्यों में बड़े पैमाने पर काम कर रहा था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 48 मोबाइल फोन, 258 सिम कार्ड, कई एटीएम कार्ड और चेक बुक, चार लैपटॉप, कई बैंकिंग और केवाईसी दस्तावेज बरामद किए। 19 लाख रुपए की रकम भी फ्रीज कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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