मोबाइल टावर के डिवाइसेस चुराकर हांगकांग और चीन भेजते थे, दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा

दिल्ली पुलिस ने मोबाइल टावर के महंगे उपकरण चुराकर उन्हें विदेश में तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 3 लोगों को 30 रिमोट रेडियो यूनिट के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह चोरी के उपकरणों की तस्करी कार्गो के जरिए करते थे।

दिल्ली पुलिस ने मोबाइल टावर के महंगे उपकरण चुराकर उन्हें विदेश में तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 3 लोगों को 30 रिमोट रेडियो यूनिट के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह चोरी के उपकरणों की तस्करी कार्गो के जरिए करते थे।

पुलिस ने दावा किया कि इस गिरोह के अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संबंध भी हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह गिरोह रिमोट रेडियो यूनिट (आरआरयू) और बेस बैंड यूनिट (बीबीयू) की तस्करी हांगकांग और फिर चीन में करता था। वहां ये उपकरण ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे।

पुलिस के अनुसार, दिल्ली निवासी 34 साल के जाहिद, 24 साल के चंद्रकांत और 26 साल के समीर को राजस्थान के एक मोबाइल टावर लगाने वाले ठेकेदार ने कथित तौर पर मदद की थी। उसे टावरों से उपकरणों को अलग करने का टेक्निक पता था।

विशेष सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने 23 अगस्त को न्यू जाफराबाद में छापेमारी के बाद जाहिद और चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी की गई 10 आरआरयू (रिचार्जेबल मोबाइल टावर) बरामद की गईं।

पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला कि इनमें से कम से कम पांच यूनिट दिल्ली, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में दर्ज चोरी के मामलों से जुड़ी थीं। उनके खुलासे के आधार पर पुलिस टीम ने समीर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर महिपालपुर स्थित एक कार्गो कंपनी से चोरी किए गए 20 और आरआरयू बरामद किए गए। इन्हें कथित तौर पर एम्पलीफायरों के रूप में हांगकांग भेजा जाना था।

अधिकारी ने कहा कि दूरसंचार नोडल अधिकारियों से सत्यापन में पुष्टि हुई कि बरामद किए गए कम से कम 11 उपकरण दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज चोरी के मामलों से जुड़े थे। गिरोह के काम करने के तरीके के बारे में पुलिस ने बताया कि ठेकेदार के कर्मचारी उपकरण चुराकर आरोपियों को देते थे।

चोरी किए गए उपकरणों को फिर बसों, खासकर राजस्थान रोडवेज की बसों में दिल्ली ले जाया जाता था। दिल्ली में चोरी किए गए उपकरणों को दोबारा पैक किया जाता था। उसके बाद जाली दस्तावेजों के साथ विदेश भेज दिया जाता था।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने स्वीकार किया कि माल की खेप कार्गो एजेंटों के माध्यम से बुक की जाती थी। बाद में उसे अंतरराष्ट्रीय कूरियर कंपनियों के माध्यम से हांगकांग भेज दी जाती थी। वहां से आरआरयू को बिक्री के लिए चीन भेज दिया जाता था।

पुलिस ने बताया कि समीर अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने का मुख्य माध्यम था। वह हांगकांग गया था। वहां उसने संपर्क स्थापित किए और सैकड़ों आरआरयू की तस्करी करके विदेश भेजा। उसे प्रति यूनिट 30000 से 50000 रुपए की कमाई हुई। जाहिद और चंद्रकांत चोरी के उपकरणों को स्टोर करते, छिपाते, दोबारा पैक करते और उनकी जांच करते थे।