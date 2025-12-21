चीनी पुर्जों से एसेंबल और मेड इन वियतनाम का टैग; दिल्ली में महंगे स्मार्टफोन का फर्जी खेल, 4 गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने नकली प्रीमियम मोबाइल फोन बनाने और बेचने में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से एक ब्रांड के 512 नकली प्रीमियम स्मार्टफोन के साथ ही बड़ी मात्रा में मोबाइल के पुर्जे और नकली आईएमईआई स्टिकर बरामद किए गए।
दिल्ली पुलिस ने नकली प्रीमियम मोबाइल फोन बनाने और बेचने में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से फोल्ड और फ्लिप मॉडल सहित एक ब्रांड के 512 नकली प्रीमियम स्मार्टफोन के साथ ही बड़ी मात्रा में मोबाइल के पुर्जे और नकली आईएमईआई स्टिकर बरामद किए गए।
दिल्ली पुलिस ने करोल बाग इलाके में नकली प्रीमियम मोबाइल फोन की अवैध बिक्री और जमाखोरी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस अभियान के दौरान फोल्ड और फ्लिप मॉडल सहित एक ब्रांड के 512 नकली प्रीमियम स्मार्टफोन के साथ ही साथ ही बड़ी मात्रा में मोबाइल के पुर्जे और नकली आईएमईआई स्टिकर बरामद किए गए।
पुलिस ने बताया कि आरोपी चीन से आयातित पुर्जों का इस्तेमाल करके अवैध रूप से महंगे फोन असेंबल कर रहे थे। इन पर मेड इन वियतनाम लिखे फर्जी आईएमईआई नंबर चिपका रहे थे। इसके बाद वे इन फोनों को असली ब्रांडेड हैंडसेट बताकर खुले बाजार में 35000 से 40000 रुपए की कीमत पर बेच रहे थे।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम बनाया 13 दिसंबर की रात को करोल बाग स्थित एक दुकान पर छापेमारी की गई। वहां चार लोगों को मोबाइल फोन असेंबल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान रैकेट के कथित सरगना हकीम (36), मेहताब अहमद अंसारी (36), रवि आहूजा (36) और राहुल (33) के रूप में हुई है।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने 512 असेंबल और आंशिक रूप से असेंबल किए गए प्रीमियम मोबाइल फोन, 124 मदरबोर्ड, 138 मोबाइल बैटरी, 459 नकली आईएमईआई वाले स्टिकर, साथ ही बड़ी मात्रा में मोबाइल एक्सेसरीज़ और विशेष असेंबलिंग उपकरण बरामद किए। आरोपी बरामद सामान के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया।
पूछताछ के दौरान हकीम ने खुलासा किया कि आठवीं कक्षा तक पढ़ने के बाद कोई टेक्निकल योग्यता न होने के बावजूद वह मदरबोर्ड, कैमरा, स्पीकर, बैक ग्लास, बॉडी फ्रेम और नकली आईएमईआई स्टिकर जैसे मोबाइल स्पेयर पार्ट्स चीन से आयात करके रैकेट चला रहा था। उसने बताया कि अपने साथियों की मदद से वह नए जैसे दिखने वाले प्रीमियम अल्ट्रा, फोल्ड और फ्लिप मॉडल को असेंबल करता था और ग्राहकों को असली नए फोन बताकर बेचता था।