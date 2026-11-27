दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटरों पर पुलिस का छापा, कई सेक्स रैकेट्स का भंडाफोड़, 29 लड़कियों को बचाया
अधिकारी ने बताया कि इन जगहों पर सेक्स रैकेट चलने के बारे में खुफिया सूचना मिलने के बाद छापा मारा गया था। फिलहाल आगे की जांच चल रही है।
दिल्ली पुलिस ने शहर के मध्य इलाके में चल रहे चार सेक्स रैकेट्स का भंडाफोड़ करते हुए 29 महिलाओं को बचाया है। ये रैकेट स्पा और मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे थे। साथ ही पुलिस ने लड़कियों से देह व्यापार (वेश्यावृत्ति) करवाने के आरोप में 15 लोगों को भी गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है।
इन स्पा सेंटरों में देह व्यापार चलने की गुप्त सूचना मिलने के बाद, पुलिस ने 'डिकॉय कस्टमर' (नकली ग्राहक) भेजकर पहले इस जानकारी की पुष्टि की थी और फिर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने पहाड़गंज स्थित राम नगर की रतनलाल बिल्डिंग की पहली मंजिल पर मौजूद 'ए-वन स्पा एंड सैलून', पहाड़गंज के मुख्य बाजार में स्थित 'ऑर्गेनिक स्पा', करोल बाग के 'मौर्या स्पा' और करोलबाग के ही 'हेरिटेज स्पा' में छापा मारते हुए देहव्यापार का खुलासा किया।
कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने स्पा के मालिकों, सह-मालिकों, मैनेजरों, रिसेप्शनिस्ट और ग्राहकों समेत 15 लोगों को पकड़ा है और इस मामले को लेकर ITP एक्ट में चार केस दर्ज किए।
इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीम ने गुरुवार को इस छापेमारी को अंजाम दिया, इस दौरान पहाड़गंज, नबी करीम और करोल बाग के चार स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की गई। अधिकारी ने बताया कि इन जगहों पर कथित तौर पर सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिलने के बाद छापा मारा गया था। फिलहाल आगे की जांच चल रही है।
पुलिस के अनुसार पहाड़गंज के ‘ए-वन स्पा एंड सैलून’ से छह महिलाओं को बचाया गया और आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें स्पा का मालिक, सह-मालिक, मैनेजर और रैकेट में शामिल अन्य लोग शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक पहाड़गंज के टूटी चौक में स्थित 'ऑर्गेनिक स्पा' तीन महिलाओं को बचाते हुए स्पा की मैनेजर संप्रीता झा (38) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि संप्रीता झा स्पा सेवाओं की आड़ में ग्राहकों को 'एक्स्ट्रा सर्विस' देकर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रही थी। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान वहां से 5,000 रुपए नकद, तीन इस्तेमाल न किए गए गर्भनिरोधक, एक रजिस्टर और एक पेन भी बरामद हुआ।
उधर करोल बाग में पंजाब स्वीट्स के पास स्थित मौर्या स्पा पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 महिलाओं को बचाया और 6 लोगों को पकड़ा। इनमें स्पा के दो मैनेजर शुभंकर और निधि सोनी तथा चार ग्राहक प्रदीप शर्मा, आयुष माहेश्वरी, मानव सोनी और गगन कैलाशानंद प्रजापति शामिल थे। वहीं करोल बाग के टैंक रोड इलाके में स्थित हेरिटेज स्पा पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने 10 महिलाओं को बचाया और रिसेप्शनिस्ट व मैनेजर सूरज (20) को हिरासत में ले लिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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