Delhi Police busts online wfh job fraud racket with China links, Three accused arrested दिल्ली में WFH के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चीन में बैठा शख्स करवा रहा धोखाधड़ी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police busts online wfh job fraud racket with China links, Three accused arrested

दिल्ली में WFH के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चीन में बैठा शख्स करवा रहा धोखाधड़ी

जांच के दौरान पुलिस को तीनों आरोपियों से जुड़े बैंक खातों में ठगी के पैसे पहुंचने का पता चला। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तम नगर और बटला हाउस इलाकों में छापेमारी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 04:52 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में WFH के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चीन में बैठा शख्स करवा रहा धोखाधड़ी

दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, और इस गैंग से जुड़े तीन लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। खास बात यह है कि इस गैंग का कनेक्शन चीन तक निकला है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सब्बीर अहमद (43), मोहम्मद सरफराज (32) और मोहम्मद दिलशाद (20) के रूप में हुई है। इनमें से दो तो उच्च शिक्षा प्राप्त है और चीनी हैंडलर के कहने पर ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए कमीशन के आधार पर खातों का इंतजाम करते थे। इस बारे में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बैंक खातों की व्यवस्था करने के बाद आरोपी उन खातों में आई रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर एक्सचेंज वॉलेट के जरिए चीनी संचालकों को भेजा करते थे। पुलिस ने आरोपियों से ठगी की रकम के 5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार इस गिरोह की जानकारी पुलिस को उस वक्त मिली, जब तिलक नगर में रहने वाली एक नर्स ने ऑनलाइन पार्ट-टाइम जॉब के झांसे में फंसकर 15.94 लाख रुपए गंवा दिए और इस बारे में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि एक सोशल मीडिया ग्रुप पर उसने वर्क फ्रॉम होम नौकरी देने वाला एक ऑनलाइन विज्ञापन देखा था, जिसने के बाद वह इस गिरोह के संपर्क में आई थी। जब उसने वहां दिए गए नंबरों पर बात की तो उसे उच्च रिटर्न का लालच देकर टास्क बेस्ड (निर्धारित काम आधारित) नौकरियों में पैसा लगाने के लिए बहकाया गया।

पुलिस ने पीड़िता से मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को तीनों आरोपियों से जुड़े बैंक खातों में ठगी के पैसे पहुंचने का पता चला। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तम नगर और बटला हाउस इलाकों में छापेमारी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों से 5 लाख रुपए नकद, धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए पांच मोबाइल फोन, 10 बैंक पासबुक और 14 चेकबुक बरामद किए।

अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर में स्नातक की पढ़ाई कर रहे दिलशाद ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वह लगभग एक साल से सोशल मीडिया के ज़रिए एक चीनी नागरिक के संपर्क में था। अधिकारी ने कहा, 'विदेशी संपर्क ने कथित तौर पर 5 प्रतिशत कमीशन के बदले उसे ठगी गई धनराशि प्राप्त करने के लिए छोटे बैंक खातों की व्यवस्था करने का काम सौंपा था। फिर आरोपी ने पैसे निकाले, उसे USD टेथर (USDT), एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी में बदला और उसे चीनी संचालकों द्वारा नियंत्रित वॉलेट में भेज दिया था।'

पुलिस ने आगे बताया कि 'एक अन्य आरोपी सरफराज जो कि MBA डिग्रीधारी है, वह इस पूरे सिंडिकेट का प्रबंधन करता था, जबकि पेशे से पेंटर सब्बीर अहमद एक प्रतिशत कमीशन पर नकदी निकासी में मदद करता था।' पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक ही लाभार्थी के खातों से जुड़ी कम से कम 26 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें लगभग 2.60 करोड़ रुपए के लेनदेन शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि चीनी हैंडलर्स से जुड़े इस गिरोह के बड़े नेटवर्क का पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं।