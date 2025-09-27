delhi police busts online stock trading scam arrested two men for duping over rs 47 lakh ऑनलाइन स्टॉक मार्केट घोटाले का भंडाफोड़, चीनी कनेक्शन; दिल्ली पुलिस का ऐक्शन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police busts online stock trading scam arrested two men for duping over rs 47 lakh

ऑनलाइन स्टॉक मार्केट घोटाले का भंडाफोड़, चीनी कनेक्शन; दिल्ली पुलिस का ऐक्शन

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले का भंडाफोड़ किया है। घोटाले को एक चीनी हैंडलर के इशारे पर अंजाम दिया गया। लोगों से 47 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है।

Krishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 05:13 PM
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक बड़े ऑनलाइन स्टॉक मार्केट घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को दबोचा है। गिरोह ने भोले-भाले लोगों को झूठे मुनाफे की लालच के जाल में फंसाकर ठगी की। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया कि एक चीनी हैंडलर के इशारे पर इसे अंजाम दिया गया। घोटाले में लोगों से 47 लाख रुपये से अधिक की ठगी किए जाने की बात सामने आई है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान साहिल यादव (25) और आर्यन (22) के रूप में हुई है। ये दोनों पटना के रहने वाले हैं। उन्हें जून में दर्ज की गई एक FIR की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया। एक शिकायतकर्ता ने यह एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उसे धमकियों के जरिए 47.23 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित को एक सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए फसाया गया था। यह ग्रुप आईपीओ रेटिंग के नाम पर स्टॉक ट्रेडिंग योजनाओं का प्रचार करता था। पीड़ित को एक फेक वेबसाइट के जरिए दो महीने से अधिक समय तक निवेश करने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ित ने जब पैसे निकालने की कोशिश की तो ठगों ने उसे धमकियां दी और रकम लूट ली।

ठगी की रकम में से 31.45 लाख फर्नीचर और इंटीरियर्स खाते के नाम पर एक निजी बैंक खाते में जमा किए गए थे। यही नहीं 23.8 लाख रुपये आरोपी से जुड़ी एक अन्य निजी फर्म के खाते में ट्रांसफर किए गए थे।

पुलिस ने पाया कि दोनों आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 7 बैंक खाते खोले थे। आरोपी कथित तौर पर नोएडा के एक कार्यालय से काम कर रहे थे। आरोपी उत्तम नगर स्थित एक हैंडलर से मिले निर्देशों के आधार पर काम कर रहे थे। यह हैंडलर टॉम नाम के एक चीन स्थित मास्टरमाइंड के लिए काम कर रहा था। गतिविधियों का ग्रेटर नोएडा में पता चला फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा और दोनों को दबोच लिया।

आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए फेक डाक्यूमेंट और नकली सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्हें दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया के जरिए भर्ती किया गया था। उनके खातों में हर एक करोड़ रुपये की राशि आने पर 30 हजार रुपये कमीशन देने का वादा किया गया था। सिंडिकेट के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाने के लिए छानबीन जारी है।