Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police Busts Nuclear Espionage Ring Linked to Pakistan ISI Iran Russia
दिल्ली पुलिस ने कैसे किया न्यूक्लियर जासूसी का पर्दाफाश? पाक-ईरान और रूस से भी कनेक्शन

दिल्ली पुलिस ने कैसे किया न्यूक्लियर जासूसी का पर्दाफाश? पाक-ईरान और रूस से भी कनेक्शन

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने ISI के इशारे पर BARC कर्मचारी से संपर्क करने की फिराक में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे एक बड़े न्यूक्लियर जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें दुबई, रूस और ईरान तक के तार जुड़े हैं।

Wed, 29 Oct 2025 02:00 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस की एंटी-टेरर यूनिट ने एक शख्स को धर दबोचा, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत के परमाणु केंद्र BARC के किसी कर्मचारी से राब्ता कायम करने की फिराक में था। इस गिरफ्तारी के बाद अब केंद्रीय एजेंसियां एक बड़े 'न्यूक्लियर जासूसी नेटवर्क' की तह तक जा रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ये आदमी ईरान और रूस के परमाणु ढांचे से जुड़ी संस्थाओं से भी गहरे तार जुड़े हुए थे।

फर्जी BARC साइंटिस्ट बनकर जासूसी

गिरफ्तार शख्स का नाम आदिल हुसैनी (59 साल) है। इसे सैयद आदिल हुसैन, मोहम्मद आदिल हुसैनी और नसीमुद्दीन नाम से भी जाना जाता है। इनका भाई अख्तर हुसैनी हाल ही में मुंबई में पकड़ा गया। दोनों भाई खुद को BARC के वैज्ञानिक बताकर फर्जी आईकार्ड बनवाते थे और संवेदनशील जानकारियां विदेशी ताकतों को परोस रहे थे। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "ये भाई विदेशों को गोपनीय डेटा सप्लाई कर रहे थे। मामला दर्ज हो चुका है, जांच जोरों पर है।"

दुबई से दिल्ली तक जासूसी का नेटवर्क

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार,आदिल सालों से दुबई और दूसरे देशों में ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा था। जांचकर्ता बताते हैं कि रूसी मूल के वैज्ञानिक से हासिल न्यूक्लियर डिजाइन ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन (AEOI) के एजेंट को बेचकर कमाए पैसे दुबई में प्रॉपर्टी में लगा दिए। जमशेदपुर का रहने वाला ये परिवार दो दशक पहले दिल्ली के सीमापुरी में शिफ्ट हुआ था। पुलिस ने कई फर्जी पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। आदिल पाकिस्तान समेत कई देशों में इन फर्जी कागजों से घूमता फिरता था।

मुंबई से भाई हुआ गिरफ्तार

केंद्रीय एजेंसी की टिप पर मुंबई पुलिस ने अख्तर को पकड़ा। वो गल्फ देशों में फर्जी कागजों से बार-बार आता-जाता था। उसके पास गोपनीय सरकारी केंद्र के तीन अलग-अलग फर्जी आईकार्ड मिले। दोनों भाइयों ने UAE की ऑयल कंपनियों में काम किया और क्लाइंट्स को लुभाने के लिए दावा करते थे कि उनके पास टॉप-सीक्रेट मटेरियल है। पुलिस ने अलेक्जेंडर पामर और अली रजा हुसैन नाम के फर्जी BARC कार्ड्स जब्त किए। नक्शे, संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स और एक कैफे ऑपरेटर को भी हिरासत में लिया गया है।

अभी खुलेंगे कई राज

आदिल को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। पुलिस पूछताछ में पता चला कि कितने लोगों को फर्जी पासपोर्ट दिए गए और कितनी संवेदनशील जानकारी लीक हुई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आदिल और अख्तर ने फर्जी दस्तावेजों से कई भारतीय पासपोर्ट हासिल किए। इस मामले में अभी और भी कई राज खुल सकते हैं

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।