दिल्ली पुलिस ने मुंबई बेस्ड ऑनलाइन कैसीनो रैकेट का भंडाफोड़ किया; सरगना समेत 9 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने मुंबई बेस्ड ऑनलाइन कैसीनो जुआ रैकेट का भंडाफोड़ करने के साथ ही इसके सरगना समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी संदिग्ध लिंक्स और अनधिकृत ऐप के जरिये लोगों को फंसाते थे।

दिल्ली पुलिस ने मुंबई बेस्ड ऑनलाइन कैसीनो जुआ रैकेट का भंडाफोड़ करने के साथ ही इसके सरगना समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी संदिग्ध लिंक्स और अनधिकृत ऐप के जरिये लोगों को फंसाते थे।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी एक ऑनलाइन ऐप के जरिए आधिकारिक ऐप स्टोर के बाहर होस्ट किए गए डाउनलोड लिंक सर्कुलेट कर रहे थे। लोगों को एक क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके अनधिकृत ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता था और ऑनलाइन जुआ प्लैटफॉर्म तक पहुंचने के लिए एक ओटीपी दर्ज करने के लिए कहा जाता था।

ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद यूजर्स को ऑनलाइन कैसीनो-शैली के खेलों में भाग लेने के लिए असली पैसे से पॉइंट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। 2-3 महीने तक ऐप चलाने के बाद आरोपी इसे डिएक्टिवेट कर देते थे और एक नया लिंक सर्कुलेट करते थे, जिससे धोखाधड़ी का सिलसिला जारी रहता था और नए उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाया जाता था।

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, "5 सितंबर 2025 को पुलिस सुल्तानपुरी इलाके में गश्त पर थी। गश्त के दौरान, टीम को डीडीए मार्केट, पी-ब्लॉक, सुल्तानपुरी के पास कुछ लोगों द्वारा अवैध ऑनलाइन जुआ खेलने की सूचना मिली। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शेयर की गई।"

गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस की मदद से उस स्थान पर छापा मारा गया। मौके पर पहुंचने पर, टीम को कुछ लोग ऑनलाइन जुआ खेलते हुए मिले। पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें काबू कर लिया गया और सरगना समेत सभी नौ लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

सुल्तानपुरी का रहने वाला है सरगना सरगना की पहचान दिल्ली के सुल्तानपुरी निवासी भुवेंद्र उर्फ ​​भूपेंद्र (48) के रूप में हुई है। वहीं, गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की पहचान सूरज (26 वर्ष), मयंक (20 वर्ष), राहुल (26 वर्ष), रोहन (23 वर्ष), राजेंद्र गुप्ता (40 वर्ष), धर्मवीर (33 वर्ष), दिलशाद अहमद (33 वर्ष) और राजेश गुप्ता (32 वर्ष) के रूप में हुई है।

कैश, कम्प्यूटर, जुए का सामान बरामद दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि उस स्थान की गहन तलाशी में 85,320 रुपये नकद (अवैध ऑनलाइन जुए से अर्जित), छह कंप्यूटर सेटअप (मॉनीटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस) और अन्य जुए का सामान बरामद हुआ, जिनका उपयोग ऑनलाइन जुए के लिए किया जा रहा था।