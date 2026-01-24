Hindustan Hindi News
FASTag और Amazon गिफ्ट कार्ड से जुड़े नए और एडवांस साइबर फ्रॉड का खुलासा, 2 ठग गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली की साइबर थाना पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में फास्टैग और अमेजन गिफ्ट कार्ड से जुड़े नए और एडवांस साइबर फ्रॉड के तरीके का खुलासा किया है। पुलिस ने सुनियोजित अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट मामले में राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।  

Jan 24, 2026 03:16 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रजनीश पांडेय
दिल्ली के पश्चिमी जिले की साइबर थाना पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में फास्टैग और अमेजन गिफ्ट कार्ड से जुड़े नए और एडवांस साइबर फ्रॉड के तरीके का खुलासा किया है। पुलिस ने सुनियोजित अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट मामले में राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन फ्रॉड में शामिल हैं। दोनों आरोपी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 70 मोबाइल फोन, 450 से ज्यादा सिम कार्ड और 10 लैपटॉप सहित अनेक सामान बरामद किए हैं।

वॉट्सऐप पर ई-चालान मैसेज में भेजी APK फाइल

डीसीपी (वेस्ट) दराडे शरद भास्कर ने बताया कि साइबर थाना वेस्ट में एक शिकायत मिली थी, जिसका एक एकनॉलेजमेंट नंबर भी था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसे वॉट्सऐप पर एक ई-चालान मैसेज मिला था जिसमें एक APK फाइल थी। फाइल खोलने पर उसका मोबाइल फोन हैक हो गया और उसके क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपये से ज्यादा की रकम धोखे से निकाल ली गई। ठगी की रकम 1 लाख रुपये से अधिक होने के चलते शिकायत अपने आप ई-एफआईआर में बदल गई और जांच शुरू कर दी गई।

जांच के दौरान पता चला कि ठगी की रकम का इस्तेमाल पहले फास्टैग पेमेंट के लिए किया गया और उसके बाद उसे अमेजन गिफ्ट कार्ड में बदल दिया गया। यह रकम IDFC बैंक में रखे एक पूल अकाउंट में जमा की गई थी, जिससे कई फास्टैग जुड़े हुए थे।

आगे की टेक्निकल जांच, गाड़ी की ओनरशिप वेरिफिकेशन और डिजिटल सबूतों से पता चला कि यह साइबर फ्रॉड ऑपरेशन राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के घड़साना से चलाया जा रहा था।

बीएससी और एमबीए कर चुका है एक आरोपी

पुलिस द्वारा ठगी के इस सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए एक टीम बनाकर घड़साना में छापे मारे गए। छापेमारी में "बंसरी कंपनी" के नाम से चल रही एक फर्म मिली। साथ ही एक पूरी तरह से तैयार साइबर फ्रॉड सेटअप का पता चला और दो आरोपियों को पकड़ा गया। दोनों आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय घन श्याम उर्फ जीबी बॉस उर्फ सोनू और 27 साल के नरेश कुमार उर्फ कालू के रूप में हुई है। यह दोनों ही राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं। आरोपी घनश्याम काफी पढ़ा-लिखा है। उसने बीएससी और एमबीए किया हुआ है। वहीं नरेश कुमार 12वीं पास हैं।

ऐसे चलता था खेल

आरोपी घनश्याम ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने बंसरी ब्रदर्स एंड वेंचर्स नाम से फर्म खोली थी। शुरुआत में यह फर्म बिजली बिल जैसे बिल पेमेंट के लिए ई-मित्र सेवाओं से जुड़ी थी। इससे उसे कमीशन मिलता था। हालांकि, प्रॉफिट कम होने के कारण उसने साइबर फ्रॉड के लिए अपने खातों का गलत इस्तेमाल करने का प्लान बनाया।

आरोपियों ने अपने बैंक खातों में ठगी की रकम आने दी, जो अलग-अलग गाड़ियों पर जारी किए गए फास्टैग (FASTag) के जरिये भेजी गई थी। इसके बाद फास्टैग बैलेंस का इस्तेमाल अमेजन (Amazon) गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए किया गया, जिससे ठगी की रकम को सफेद किया गया।

पुलिस को रिकॉर्ड्स की जांच से पता चला कि अलग-अलग राज्यों से कई शिकायतें आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से जुड़ी हुई हैं। जो संगठित और बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियों में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करती हैं।

छापेमारी में क्या-क्या मिला

पुलिस को गिरफ्तारी और उसके बाद तलाशी के दौरान, निम्नलिखित सामान बरामद किया गया:

10 लैपटॉप

70 मोबाइल फोन

37 ATM कार्ड

10 बैंक पासबुक

467 सिम कार्ड

5 फास्टैग

1 POS मशीन

डीसीपी ने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सिम कार्ड की बरामदगी कई राज्यों में फैले एक सुनियोजित और संगठित साइबर क्राइम सिंडिकेट की ओर इशारा करती है। इस मामले की आगे की जांच जारी है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
