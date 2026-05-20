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BTech, MBA, साइबर सिक्योरिटी वाले बने ऑनलाइन ठग, दिल्ली से कंबोडिया तक फैला जाल; 8 गिरफ्तार

Ratan Gupta नई दिल्ली, पीटीआई
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सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में BTech, MBA और साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा धारक युवा भी शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

BTech, MBA, साइबर सिक्योरिटी वाले बने ऑनलाइन ठग, दिल्ली से कंबोडिया तक फैला जाल; 8 गिरफ्तार

देशभर में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के बीच दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके तार कंबोडिया से जुड़े मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में BTech, MBA और साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा धारक युवा भी शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार यह गिरोह सोशल मीडिया और फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को निवेश के नाम पर ठगता था। जांच की शुरुआत उस शिकायत के बाद हुई, जिसमें एक व्यक्ति से करीब 24 लाख रुपये की ठगी की गई थी। शिकायतकर्ता को एक सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ा गया, जहां खुद को शेयर बाजार विशेषज्ञ बताने वाले लोगों ने उसे भारी मुनाफे का लालच दिया। भरोसा जीतने के लिए फर्जी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी भेजे गए।

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जांच के दौरान सामने आया कि पीड़ित से कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए गए। बाद में जब उसने अपनी रकम और मुनाफा निकालना चाहा, तो उससे और पैसे मांगे जाने लगे। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस की साइबर टीम ने मोबाइल नंबर, बैंक खातों और डिजिटल ट्रेल की जांच की तो पूरे नेटवर्क का दायरा काफी बड़ा निकला।

अधिकारियों के मुताबिक, इस साइबर सिंडिकेट का संचालन कथित तौर पर कंबोडिया से किया जा रहा था, जबकि भारत में मौजूद आरोपी “म्यूल अकाउंट” यानी फर्जी या किराये के बैंक खातों के जरिए रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करते थे।

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जांच में यह भी पता चला कि कुछ बैंक खाते रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए दूसरे राज्यों से ऑपरेट किए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के बीच एन्क्रिप्टेड व्हाट्सऐप चैट के जरिए संपर्क होता था और विदेशी हैंडलर्स पूरे नेटवर्क को निर्देश देते थे। गिरफ्तार आरोपियों में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश के युवक शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, कमीशन से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं।

इस मामले ने इसलिए भी जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि अब तक 60 से ज्यादा NCRP शिकायतें इन बैंक खातों से जुड़ी मिली हैं। पुलिस को सिर्फ 14 दिनों में करीब 4.5 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। इससे आशंका जताई जा रही है कि यह नेटवर्क सिर्फ 24 लाख की ठगी तक सीमित नहीं, बल्कि कहीं बड़ा साइबर रैकेट हो सकता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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