Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police busts illegal garment unit, over 1,900 counterfeit branded clothes seized
दिल्ली में बन रहे थे इन बड़े-बड़े ब्रांड्स के नकली कपड़े, पुलिस ने छापा मारकर अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया

दिल्ली में बन रहे थे इन बड़े-बड़े ब्रांड्स के नकली कपड़े, पुलिस ने छापा मारकर अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया

संक्षेप:

पुलिस ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी की पहचान राजीव नागपाल (50) के रूप में हुई है, जो कि रोहिणी के सेक्टर-3 इलाके का रहने वाला है और वह ही इस यूनिट को चला रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

Jan 08, 2026 05:39 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने शहर के पश्चिमी हिस्से में अवैध रूप से ब्रांडेड गारमेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री और स्टोरेज यूनिट का भंडाफोड़ किया है। यहां पर बड़े पैमाने पर बड़ी-बड़ी कंपनियों के नकली कपड़े बनाए जा रहे थे। बुधवार को हुई इस छापेमारी की जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी। इस दौरान पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स जैसे केल्विन क्लेन, जारा, टॉमी हिलफिगर, लेवी स्ट्रॉस और USPA व अन्य कंपनियों से जुड़े अधिकृत प्रतिनिधियों से मिली शिकायत के बाद अंजाम दिया। जिसमें उन्होंने पश्चिमी दिल्ली में बड़े पैमाने पर नकली कपड़ों का प्रोडक्शन और बिक्री होने का आरोप लगाया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जांच के बाद बोला अवैध फैक्ट्री पर धावा

कार्रवाई से जुड़ी जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत की जांच करने और ट्रेडमार्क व कॉपीराइट दस्तावेजों को वेरिफाई करने के बाद पुलिस ने 7 जनवरी को ऐक्शन लिया। इस दौरान हमने टोडापुर इलाके में स्थित एक परिसर पर छापा मारा और इस दौरान हमें वहां मौजूद अवैध यूनिट मिली।

छापे के दौरान मिले 1919 नकली ब्रांडेड कपड़े

मौके पर ली गई तलाशी के दौरान पुलिस ने प्रमुख ब्रांडों के कुल 1,919 नकली कपड़े बरामद किए। इस दौरान ज़ारा कंपनी के 1,050 नकली शर्ट, 650 नकली USPA शर्ट और 213 नकली लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी के शर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने तीनों ब्रांडों के दो-दो सैंपल शर्ट भी बरामद किए।

राजीव नागपाल चला रहा था गारमेंट फैक्ट्री

पुलिस ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी की पहचान राजीव नागपाल (50) के रूप में हुई है, जो कि रोहिणी के सेक्टर-3 इलाके का रहने वाला है और वह ही इस यूनिट को चला रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

ये भी पढ़ें:सभी सरकारी स्कूलों का होगा सर्वे, MCD, NDMC और दिल्ली सरकार को किसने दिया आदेश?
ये भी पढ़ें:उमर खालिद मेरा गुरु नहीं; दिल्ली की अदालत में शरजील इमाम
ये भी पढ़ें:दिल्ली में 2 दिन 15 से 20 की स्पीड में चलेंगी सर्द हवाएं, कल कोहरे का येलो अलर्ट

अधिकारी ने बताया कि इस मामले को लेकर इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन में ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 और कॉपीराइट एक्ट, 1957 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, और आगे की जांच जारी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।