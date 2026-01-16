Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police busts illegal arms manufacturing syndicate five held
गणतंत्र दिवस से पहले अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 20 पिस्टल सहित 5 लोग गिरफ्तार

गणतंत्र दिवस से पहले अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 20 पिस्टल सहित 5 लोग गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने इंटरस्टेट आर्म्स सप्लायर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है। नेटवर्क और उसके संबंधों की जानकारी के लिए आगे की जांच की जा रही है।

Jan 16, 2026 03:58 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने इंटरस्टेट आर्म्स सप्लायर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है। नेटवर्क और उसके संबंधों की जानकारी के लिए जांच की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सक्रिय गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों को अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह से पहले चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई कार्रवाई में हत्या सहित जघन्य अपराधों के आरोप में 5 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

हथियारों का जखीरा बरामद

अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 20 अत्याधुनिक देसी पिस्तौल, 12 जिंदा कारतूस और अवैध हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद किया है। 4 जनवरी को पुलिस ने कपासहेरा इलाके में जाल बिछाकर दिल्ली के पालम निवासी भरत उर्फ ​​भारू (35) को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ करने पर एक बड़े हथियार बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।

अवैध हथियार कारखाने का भंडाफोड़

पूछताछ के दौरान भरत ने कथित तौर पर अशरफ अली (50) का खुलासा किया, जो अपने साथियों के साथ मेरठ में एक अवैध हथियार निर्माण इकाई चला रहा था। पुलिस ने इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए मेरठ के कैली गांव में छापेमारी की और पूरी तरह से चालू अवैध हथियार कारखाने का भंडाफोड़ किया गया।

अपराधियों और गैंगस्टरों को सप्लाई

मेरठ निवासी अशरफ अली और सतीश (49) तथा मुजफ्फरनगर निवासी उपेंद्र (32) को मौके से गिरफ्तार किया गया। देसी पिस्तौलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनरी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच में द्वारका निवासी इम्तियाज (28) को गिरफ्तार किया गया। उसने कथित तौर पर अपराधियों और गैंगस्टरों को अवैध हथियार खरीदने और आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस चलाया 'ऑपरेशन गैंग बस्ट', 48 घंटे में 500 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा रोहित गोदारा-गोल्डी गैंग का मेंबर, 1 लाख का था इनाम

डिमांड पर ही करते थे सप्लाई

जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपी एक सुनसान खेत में सुनियोजित तरीके से हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे। वे भारी मशीनरी और कच्चे माल का इस्तेमाल करके अत्याधुनिक देसी पिस्तौलें बनाते थे। उन्होंने बताया कि ये हथियार अपराधियों को उनकी डिमांड पर ही सप्लाई किए जाते थे।

सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है। उपेंद्र, अशरफ अली और सतीश कथित तौर पर हत्या और गैंगस्टरों से जुड़े मामलों में शामिल हैं। भरत पर हत्या के प्रयास और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। इम्तियाज कथित तौर पर डकैती, छीन-झपट और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के कई मामलों में शामिल है। पुलिस ने बताया कि नेटवर्क और उसके संबंधों की जानकारी के लिए जांच की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।