दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़; 4 गिरफ्तार, 3 नाबालिगों को छुड़ाया

दिल्ली पुलिस ने एक मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर कमजोर नाबालिगों और मजदूरों का शोषण करता था। लोगों को जबरन, बिना वेतन के घरेलू काम और बंधुआ मजदूरी के लिए जम्मू-कश्मीर ले जाता था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन नाबालिगों को छुड़ाया गया है।

इस रैकेट में दलालों और प्लेसमेंट एजेंटों का एक विशाल नेटवर्क शामिल था, जो रेलवे स्टेशनों पर कमजोर नाबालिगों और मजदूरों को निशाना बनाते थे। डीसीपी हरेश्वर स्वामी के अनुसार, यह गिरोह हर आदमी 20000 से 25000 रुपये और हर महिला 40000 से 60000 रुपये वसूलता था।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल निवासी सलीम-उल-रहमान उर्फ ​​वसीम (38), दिल्ली के बेगमपुर निवासी सूरज (31), उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी मोहम्मद तालिब और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी सतनाम सिंह उर्फ ​​सरदार जी के रूप में हुई है।

स्वामी ने कहा, "यह सफलता भलस्वा डेयरी पुलिस स्टेशन में 15 और 13 साल की दो लड़कियों के अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण की शिकायत दर्ज होने के बाद मिली। तकनीकी निगरानी के जरिए लड़कियों का श्रीनगर में पता चला। पुलिस की एक टीम ने 15 जून को दोनों नाबालिगों को श्रीनगर से छुड़ाया और उन्हें दिल्ली ले आई।

डीसीपी ने बताया कि सलीम ने पिछले दो सालों में कई लोगों की तस्करी की और हर पीड़ित से मोटा कमीशन वसूला। अधिकारी ने बताया कि तालिब के पास से उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर का जाली पहचान पत्र मिला, जिसका इस्तेमाल वह गिरफ्तारी से बचने और तस्करी की शिकार लड़कियों को आसानी से लाने-ले जाने में करता था।