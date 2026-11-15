दिल्ली में 5 करोड़ की हेरोइन जब्त, पति-पत्नी और भाई समेत 6 गिरफ्तार; ऐसे हुआ खुलासा
दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी और भाई मिलकर कथित तौर पर इस नेटवर्क को चला रहे थे। आरोपियों के पास से 2.25 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब पांच करोड़ रुपये बताई गई है।
दिल्ली पुलिस ने हेरोइन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह एक परिवार चला रहा था। इसमें पति-पत्नी और भाई मिलकर नशे की तस्करी कर रहे थे। आरोपियों के पास से कुल 2.25 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने नकदी, दो महिंद्रा थार एसयूवी, दो मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और पांच मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कार्रवाई 11 सितंबर को मिली एक गुप्त सूचना के बाद शुरू हुई थी। जानकारी मिली थी कि रोहित दिवाकर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और भाई के साथ दोपहिया वाहनों से सिग्नेचर ब्रिज से खजूरी खास की तरफ हेरोइन लेकर जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने वजीराबाद रोड पर तीनों को रोक लिया। तलाशी के दौरान रोहित के भाई विशाल दिवाकर के बैग से दो किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) थाने में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
उत्तराखंड से यूपी तक फैला था तस्करी का नेटवर्क
जांच के दौरान पुलिस को इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने 15 सितंबर को उत्तराखंड के रुड़की से कथित रिसीवर अफरोज अली को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित उसके अपार्टमेंट से 104 ग्राम अतिरिक्त हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद 25 सितंबर को दिल्ली के ख्याला निवासी 23 वर्षीय चिराग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, उसकी निशानदेही पर बुराड़ी में एक कथित ठिकाने से 140 ग्राम हेरोइन मिली। चिराग के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट के दो मामले दर्ज हैं। वह अंतरिम जमानत पर बाहर था।
पांच करोड़ की हेरोइन समेत कई वाहन जब्त
पुलिस के मुताबिक, पूरे ऑपरेशन में कुल 2.25 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत पांच करोड़ रुपये है। इसके अलावा 73,400 रुपये नकद, दो महिंद्रा थार एसयूवी, दो मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी सप्लायरों और सहयोगियों की तलाश कर रही है। साथ ही तस्करी से जुड़े पैसों के लेनदेन की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क की कड़ियों का पता लगाया जा सके।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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