एयरलाइंस कंपनियों में फेक जॉब रैकेट का भंडाफोड़; गाजियाबाद से सरगना अरेस्ट

एयरलाइंस कंपनियों में फेक जॉब रैकेट का भंडाफोड़; गाजियाबाद से सरगना अरेस्ट

दिल्ली पुलिस ने एयरलाइंस कंपनियों के नाम पर चलाए जा रहे एक फेक जॉप रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने गिरोह के सरगना को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। गिरोह कैसे बनाता था लोगों को शिकार जानें…

Dec 18, 2025 04:29 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने एयरलाइंस कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य आरोपी रोहित मिश्रा को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। यह मामला तब सामने आया जब रितु सिंह नाम की महिला ने शिकायत की कि नौकरी के बहाने उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। ठगों ने रितु को कंपनी के नाम से फर्जी ईमेल और मैसेज भेजे थे, जिससे उसे उन पर यकीन हो गया था।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गिरोह बड़ी एयरलाइन कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर मासूम लोगों को ठगता था। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान 35 साल के रोहित मिश्रा के रूप में हुई है।

यह मामला तब शुरू हुआ जब रितु सिंह नाम की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रितु ने बताया कि उसे एक नामी एयरलाइन कंपनी के नाम से ईमेल और मोबाइल पर मैसेज आए थे। ठगों ने इतने पेशेवर तरीके से बात की कि रितु को उन पर पूरा भरोसा हो गया।

इसके बाद, जालसाजों ने नौकरी पक्की करने के लिए उससे कभी वर्दी के नाम पर, कभी ट्रेनिंग फीस तो कभी कागजी कार्रवाई के नाम पर पैसे ऐंठ लिए। जब उसे अहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब उसने पुलिस की मदद ली।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत केस दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस की एक स्पेशल टीम ने कॉल रिकॉर्ड्स और इंटरनेट के सुरागों (डिजिटल फुटप्रिंट) का बारीकी से अध्ययन किया। कड़ी मेहनत के बाद टीम आरोपी के ठिकाने तक पहुँच गई और बुधवार रात को गाजियाबाद से रोहित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया।

तलाशी के दौरान पुलिस को रोहित के पास से कई चौंकाने वाली चीजें मिलीं। उसके पास एक मोबाइल फोन, फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, जाली दस्तावेज और कई क्यूआर कोड मिले। वह अपने व्हाट्सऐप प्रोफाइल पर भी एयरलाइन कंपनी का लोगो लगाकर रखता था ताकि लोग उसे असली समझें। पुलिस को एक ऐसा बैंक खाता भी मिला है जिसका इस्तेमाल ठगी के पैसों को इधर-उधर करने के लिए किया जाता था।

जांच में यह भी पता चला कि रोहित मिश्रा पुराना और आदतन अपराधी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पहले भी उस पर धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामले दर्ज किए हैं। वह बार-बार इसी तरह के साइबर फ्रॉड के काम करता रहा है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि अब तक कितने लोगों से कितनी रकम लूटी गई है।

