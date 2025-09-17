Delhi Police Busts Drug Ring Seizes Rs 12 Crore Heroin Arrests Five दिल्ली में ड्रग्स माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 12 करोड़ की हेरोइन के साथ 5 गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में ड्रग्स माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 12 करोड़ की हेरोइन के साथ 5 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तरी दिल्ली से 12 करोड़ रुपये की 3.1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है और इस मामले में पांच ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 10:19 AM
दिल्ली पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उत्तरी दिल्ली में 12 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की है। इस ऑपरेशन में पांच कथित ड्रग तस्करों को भी हथकड़ी पहनाई गई है। पुलिस का यह एक्शन नशे के काले कारोबार पर करारा प्रहार माना जा रहा है।

पुलिस ने कैसे बिछाया जाल?

पुलिस को लंबे समय से दिल्ली के बाहरी उत्तरी इलाकों में ड्रग्स की तस्करी की खबरें मिल रही थीं। इसके बाद एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया गया। कई दिनों की मेहनत और निगरानी के बाद पुलिस ने तस्करों के नेटवर्क को धराशायी कर दिया। इस कार्रवाई में 3.1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी सड़क पर कीमत करीब 12 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पांच शातिर तस्कर पकड़े गए

पुलिस ने इस मामले में पांच ऐसे शातिरों को गिरफ्तार किया, जो नशे के इस काले धंधे में लिप्त थे। इनके पास से न केवल भारी मात्रा में हेरोइन मिली, बल्कि तस्करी के तार दिल्ली से बाहर तक जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क के और राज खुल सकें।

दिल्ली को नशामुक्त बनाने की मुहिम

यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की उस मुहिम का हिस्सा है, जो राजधानी को नशे के जाल से मुक्त करने के लिए चल रही है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, 'हमारा लक्ष्य नशे के इस कारोबार को जड़ से उखाड़ना है। यह ऑपरेशन उस दिशा में एक बड़ा कदम है।'

पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि यह हेरोइन कहां से आ रही थी और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। साथ ही, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य संदिग्धों की तलाश भी तेज कर दी गई है।