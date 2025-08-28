Delhi Police busts drug racket; 4 arrested, 16 kg opium seized दिल्ली पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 16 किलो अफीम जब्त; 4 गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 16 किलो अफीम जब्त; 4 गिरफ्तार

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि एक कार में 16.24 किलोग्राम अफीम ले जा रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह रैकेट उत्तर प्रदेश के बरेली से चलाया जा रहा था और आरोपी हाई क्वालिटी वाली अफीम दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई के लिए लाते थे।

Ratan Gupta नई दिल्ली, पीटीआईThu, 28 Aug 2025 05:48 PM
दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि एक कार में 16.24 किलोग्राम अफीम ले जा रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह रैकेट उत्तर प्रदेश के बरेली से चलाया जा रहा था और आरोपी हाई क्वालिटी वाली अफीम दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई के लिए लाते थे।

25 जुलाई को, पुलिस को दो सप्लाई करने वाले हरि शंकर और विकास, की गतिविधियों के बारे में पता चला कि ये लोग बरेली से अफीम की एक बड़ी खेप ला रहे थे। इसके बाद, एक छापेमारी को अंजाम दिया गया। एक दल ने रात 10.20 बजे रिंग रोड पर भैरव रोड अंडरपास के पास एक कार को रोका। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि वाहन की तलाशी लेने पर 16.24 किलोग्राम अफीम से भरे तीन प्लास्टिक बैग जब्त किए गए।

पुलिस ने हरि शंकर (22), विपिन शर्मा (35) और विकास (20) को मौके से गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि आगे की जाँच के बाद, मामले के चौथे आरोपी अजय वर्मा (22) को 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से गिरफ्तार किया गया। वह कोकीन का सप्लाई करने वाला माना जाता है।

शुरूआती पूछताछ से पता चला है कि आरोपी ने बरेली के राहुल नाम के एक हैंडलर के इशारे पर ये सब किया है। उसके और उसके परिवार के बारे में शक है कि वह जब्त की गई अफीम की खेप का मुख्य सप्लाई कर्ता है। यह ग्रुप जीन नाम के एक नाइजीरियाई व्यक्ति के संपर्क में था। वह विदेश जाने से पहले दिल्ली के तिलक नगर से काम करता था।