Delhi Police busts drug cartel, seizes tablets worth Rs 1 crore and 2 held दिल्ली में ड्रग्स कार्टेल का खुलासा, 1 करोड़ रुपए की टैबलेट बरामद; गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police busts drug cartel, seizes tablets worth Rs 1 crore and 2 held

पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार पहले आरोपी ने अपने दूसरे साथी के बारे में बताया। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 9 किलोग्राम यानी 90 हजार गोलियां बरामद कीं। पुलिस ने मामले में आगे जांच जारी रहने की बात कही है।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 09:16 PM
दिल्ली पुलिस ने शहर में एक बड़े ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से नौ किलोग्राम से ज्यादा नशीली दवाएं बरामद की हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपए है। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों की पहचान निशांत पाल (23) और अजय कुमार (23) के रूप में हुई है, दोनों उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद के रहने वाले हैं।

पुलिस अधिकारी ने बताया, 'एक गुप्त सूचना के आधार पर 28 जुलाई को आनंद विहार में अप्सरा बॉर्डर के पास निशांत पाल को गिरफ्तार किया गया था। वह अपनी मोटरसाइकिल पर एक कार्टन में 6.240 किलोग्राम अल्प्राज़ोलम टैबलेट, यानी लगभग 60,000 टैबलेट लेकर जा रहा था।'

गिरफ्तारी के बाद हुई पुलिस पूछताछ में पाल ने बाद में मामले में अजय कुमार की मिलीभगत का भी खुलासा किया, जिसके बाद उसे भी 7 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अजय कुमार की निशानदेही पर गाजियाबाद के राजेंद्र नगर स्थित उसके गोदाम से 3 किलोग्राम से ज्यादा यानी करीब 30 हजार से ज्यादा अल्प्राज़ोलम टैबलेट बरामद की गईं।

पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपी पहले मेडिकल फील्ड में काम कर चुके थे, जिससे कि उन्हें इन नशीली दवाओं के बारे में जानकारी मिली। अधिकारियों ने बताया कि मामले में फिलहाल जांच जारी है।