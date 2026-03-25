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दिल्ली पुलिस ने हथियार तस्करी का इंटरनेशनल गैंग पकड़ा, पाक-बांग्लादेश से कनेक्शन

Mar 25, 2026 02:27 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से आधुनिक पिस्तौलें मिली हैं। पुलिस इनके पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

दिल्ली पुलिस ने हथियार तस्करी का इंटरनेशनल गैंग पकड़ा, पाक-बांग्लादेश से कनेक्शन

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के तार पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हैं। यह गिरोह पिछले 7-8 महीनों से बड़ी संख्या में हथियारों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि खुफिया इनपुट पर दिल्ली के दरियागंज इलाके में छापेमारी की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया।

खुफिया इनपुट पर ऐक्शन, दरियागंज में छापेमारी

क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मार्च के पहले हफ्ते में पुलिस को उत्तर भारत और दिल्ली में सक्रिय एक सिंडिकेट की जानकारी मिली थी। खुफिया इनपुट में बताया गया था कि गिरोह पिछले 7 से 8 महीनों से भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इस इनपुट पर काम करते हुए 13 मार्च को दिल्ली के दरियागंज इलाके में छापेमारी की गई जहां से राहिल नाम का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने उसके दो चचेरे भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया।

आधुनिक पिस्तौलें बरामद

आरोपियों के पास से 4 बेहद आधुनिक पिस्तौल बरामद हुई हैं। पूछताछ में पता चला कि जौनपुर के रहने वाले सोनू गुप्ता ने छापेमारी से महज आधा घंटा पहले ही इनसे पांच हथियार लिए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सोनू गुप्ता का पीछा किया और उसे डेढ़ घंटे के भीतर उसी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कहां होना था और इस नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं।

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हाल में पकड़ा गया है पाक के लिए जासूसी करने वाला गिरोह

यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब हाल ही में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गिरोह से जुड़े तीन और आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनको मिलाकर अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी पाकिस्तानी जासूसी कांड में हो चुकी है।

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महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार

सनद रहे बीते 14 मार्च को कौशांबी थाना पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके मोबाइल से सैन्य ठिकानों और संवेदनशील इलाकों के फोटो, वीडियो और लोकेशन मिली थी। आरोपी इन तस्वीरों, वीडियो और लोकेशन को पाकिस्तान से चल रहे व्हाट्सऐप ग्रुप में भेज रहे थे। पांच नाबालिग समेत नौ आरोपियों को 20 मार्च को जबकि महिला व नाबालिग समेत तीन आरोपियों को 22 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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