नकली स्टिकर, ब्लैकमेलिंग का जाल, दिल्ली पुलिस की नाक में दम करने वाले दो गैंग का पर्दाफाश

दिल्ली पुलिस ने फर्जी स्टिकर बेचकर नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले और स्पाई कैमरों से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने वाले दो बड़े क्राइम सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और दोनों गिरोहों के सरगना समेत पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

Dec 11, 2025 01:58 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की नाक में दम करने वाले दो खतरनाक क्राइम सिंडिकेट को दिल्ली पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। ये गैंग एक तरफ ट्रक ड्राइवरों को फर्जी स्टिकर बेचकर नो-एंट्री को चकमा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिसवालों को ब्लैकमेल करके मोटी रकम वसूल रहे थे। पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दोनों गिरोहों के सरगना शामिल हैं।

फर्जी स्टिकर से कर रहे थे लाखों की कमाई

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक गिरोह की अगुवाई जीशान अली कर रहा था। वह हर महीने 2000 से 5000 रुपये में फर्जी स्टिकर बेचता था। ये स्टिकर कमर्शियल वाहनों को दिल्ली में नो-एंट्री के दौरान भी निर्बाध आवाजाही की गारंटी देते थे।

स्टिकर का डिजाइन, रंग और कोड हर महीने बदल दिया जाता था ताकि पुलिस को शक न हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए ड्राइवरों को रियल-टाइम जानकारी दी जाती थी कि कहां चेकिंग है और कौन सा रूट सुरक्षित है। जीशान हर महीने 2000 से ज्यादा स्टिकर बनवाता और बांटता था। वह अपनी पत्नी, भाइयों और दोस्तों के नाम पर बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने उसके तीन साथियों चंदन कुमार चौधरी, दिलीप कुमार और दीना नाथ चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। ये लोग फील्ड में स्टिकर बांटने और ऑपरेशन संभालने का काम करते थे।

ट्रैफिक पुलिस को ब्लैकमेल करने का तरीका

दूसरे गिरोह का सरगना राजकुमार उर्फ राजू मीना था। यह गिरोह 2015 से सक्रिय था। इसके लोग स्पाई कैमरे लगी गाड़ियों से ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी रिकॉर्ड करते थे। फिर वीडियो एडिट करके पुलिसकर्मियों को ब्लैकमेल करते थे। झूठी शिकायतें दर्ज कराते और पैसे वसूलने के बाद उन्हें वापस ले लेते थे। ट्रांसपोर्टरों से भी इसी तरह वसूली की जाती थी। राजकुमार को 8 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (एमसीओसीए) के तहत केस दर्ज हुआ है।

छापेमारी में मिले अहम सबूत

पुलिस ने छापों में करीब 1200 फर्जी स्टिकर, दो रबर स्टैंप, एक वेबले पिस्तौल (पांच जिंदा कारतूसों सहित), स्पाई कैमरे और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों में आपत्तिजनक चैट और सबूत मिले हैं। क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि वित्तीय जांच और डिजिटल फोरेंसिक का काम जारी है। इस कार्रवाई से दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को लूटने वाले इन गिरोहों पर लगाम लगी है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
