72 घंटे और 1200 किलोमीटर, दिल्ली में 'स्पेशल 26' गैंग का फंडाफोड़

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने करोल बाग की ज्वेलरी वर्कशॉप से एक किलो सोना चुराने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने प्रवर्तन अधिकारियों का भेष बदलकर 'छापा' मारा था।

दिल्ली पुलिस ने करोल बाग की ज्वेलरी वर्कशॉप से एक किलो सोना चुराने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने प्रवर्तन अधिकारियों का भेष बदलकर 'छापा' मारा था। पुलिस के अनुसार, बॉलीवुड फिल्म 'स्पेशल 26' से प्रेरित होकर आरोपियों ने 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस और आयकर अधिकारी बनकर वर्कशॉप में छापा मारा और भागने से पहले लगभग 1 किलो सोना 'जब्त' कर लिया।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में 72 घंटे तक पीछा करने के बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक शख्स दि्ली सरकार का कर्मचारी जबकि अन्य शख्स मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग में विशेष कार्य अधिकारी होने का दावा कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस फर्जी छापेमारी के दौरान, एक आरोपी ने नकली पुलिस वर्दी पहनी थी, जबकि अन्य ने आयकर अधिकारी बनकर पहले कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए, फिर सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए और सोना लेकर फरार हो गए।

आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की ये जांच 1200 किलोमीटरतक पहुंच गई। दिल्ली, रोहतक, हिसार, हांसी और हरियाणा के अन्य हिस्सों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और आरोपियों को दबोचा गया। पुलिस के अनुसार, फिल्म स्पेशल 26 से प्रेरित इस इस गैंग ने 27 नवंबर को फर्जी ईडी अधिकारी बनकर वर्कशॉप में घुसकर डकैती को अंजाम दिया। एक शख्स ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, जबकि अन्य ने खुद को इंस्पेक्शन करने वाले आयकर अधिकारी होने का दावा किया। गैंग ने कर्मचारियों से मोबाइल फोन छीन लिए, तलाशी अभियान की घोषणा की, सीसीटीवी डीवीआर उखाड़ ली और लगभग 1 किलोग्राम सोना लेकर फरार हो गए।

प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन में तुरंत मामला दर्ज किया गया और एक टीम ने आरोपियों के हर संभावित रास्ते की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने देव नगर, तिकोना पार्क, बीएलके अस्पताल, राजेंद्र प्लेस और करोल बाग मेट्रो स्टेशन के 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कड़ी से कड़ी जोड़ी गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।