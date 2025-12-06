Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police Busted Special 26 Gang For Looting One Kg Gold From Workshop
72 घंटे और 1200 किलोमीटर, दिल्ली में 'स्पेशल 26' गैंग का फंडाफोड़

72 घंटे और 1200 किलोमीटर, दिल्ली में 'स्पेशल 26' गैंग का फंडाफोड़

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने करोल बाग की ज्वेलरी वर्कशॉप से एक किलो सोना चुराने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने प्रवर्तन अधिकारियों का भेष बदलकर 'छापा' मारा था।

Dec 06, 2025 09:23 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली पुलिस ने करोल बाग की ज्वेलरी वर्कशॉप से एक किलो सोना चुराने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने प्रवर्तन अधिकारियों का भेष बदलकर 'छापा' मारा था। पुलिस के अनुसार, बॉलीवुड फिल्म 'स्पेशल 26' से प्रेरित होकर आरोपियों ने 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस और आयकर अधिकारी बनकर वर्कशॉप में छापा मारा और भागने से पहले लगभग 1 किलो सोना 'जब्त' कर लिया।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में 72 घंटे तक पीछा करने के बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक शख्स दि्ली सरकार का कर्मचारी जबकि अन्य शख्स मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग में विशेष कार्य अधिकारी होने का दावा कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस फर्जी छापेमारी के दौरान, एक आरोपी ने नकली पुलिस वर्दी पहनी थी, जबकि अन्य ने आयकर अधिकारी बनकर पहले कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए, फिर सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए और सोना लेकर फरार हो गए।

आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की ये जांच 1200 किलोमीटरतक पहुंच गई। दिल्ली, रोहतक, हिसार, हांसी और हरियाणा के अन्य हिस्सों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और आरोपियों को दबोचा गया। पुलिस के अनुसार, फिल्म स्पेशल 26 से प्रेरित इस इस गैंग ने 27 नवंबर को फर्जी ईडी अधिकारी बनकर वर्कशॉप में घुसकर डकैती को अंजाम दिया। एक शख्स ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, जबकि अन्य ने खुद को इंस्पेक्शन करने वाले आयकर अधिकारी होने का दावा किया। गैंग ने कर्मचारियों से मोबाइल फोन छीन लिए, तलाशी अभियान की घोषणा की, सीसीटीवी डीवीआर उखाड़ ली और लगभग 1 किलोग्राम सोना लेकर फरार हो गए।

प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन में तुरंत मामला दर्ज किया गया और एक टीम ने आरोपियों के हर संभावित रास्ते की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने देव नगर, तिकोना पार्क, बीएलके अस्पताल, राजेंद्र प्लेस और करोल बाग मेट्रो स्टेशन के 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कड़ी से कड़ी जोड़ी गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

जानकारी के मुताबित दिल्ली सरकार के कर्मचारी परविंदर और संदीप को एक सहयोगी से पता चला था कि करोल बाग-देव नगर क्षेत्र में ज्वेलरी वर्कशॉप में भारी मात्रा में सोना रखा जाता है। इसके बाद गैंग ने पहचान पत्र, डोरी और नकली पुलिस वर्दी हासिल की और 27 नवंबर को छापेमारी की। लूट के बाद, सोना संदीप और परविंदर के साथी अकरम, जो फरार है, के बीच बांट लिया गया। पुलिस ने बताया कि संदीप ने कथित तौर पर 428 ग्राम सोना बेचा और लगभग 25.5 लाख रुपये की राशि गिरोह के सदस्यों में बाँट दी। उन्होंने बताया कि बाकी चोरी हुए सोने का पता लगाने और अकरम, सुरेश उर्फ ​​जम्माल और नवीन उर्फ ​​काला नाम के फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
