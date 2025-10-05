delhi police busted sextortion racket accused pretends cyber police official looted 39000 rupees later arrested अश्लील वीडियो, फर्जी अधिकारी बन डराया; दिल्ली में ऐसे हुआ सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police busted sextortion racket accused pretends cyber police official looted 39000 rupees later arrested

आरोपी ने पहले शख्स को फर्जी अश्लील वीडियो के नाम पर डराया और बाद में खुद को यूट्यूब स्टाफ का कर्मचारी बता डाला। यही नहीं उसने पीड़ित से 39000 हजार रुपये भी लूट लिए। शख्स ने पुलिस को खबर की जिसके बाद पता चला कि ये सेक्सटॉर्शन मामला है। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 02:19 PM
डिजिटल युग में साइबर क्राइम के मामले नई चुनौती बनकर उभरे हैं। आए दिन डिजिटल अरेस्ट, लुभावने वादे कर ऑनलाइन ठगी के मामलों ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है। हालिया मामला देश की राजधानी दिल्ली से है। आरोपी ने पहले शख्स को फर्जी अश्लील वीडियो के नाम पर डराया और बाद में खुद को यूट्यूब स्टाफ का कर्मचारी बता डाला। यही नहीं उसने पीड़ित से 39000 हजार रुपये भी लूट लिए। शख्स ने पुलिस को खबर की जिसके बाद पता चला कि ये सेक्सटॉर्शन मामला है और यह एक पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है मामला?

दिल्ली पुलिस के बताए अनुसार, 5 अक्टूबर यानी आज शख्स ने बताया कि उसे एक एक अज्ञात महिला का फेसबुक मैसेंजर वीडियो कॉल आया, जो तुरंत कट गया। इसके तुरंत बाद, उन्हें 8130252678 नंबर से एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को साइबर पुलिस अधिकारी बताया और आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता का एक अश्लील वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को एक अन्य व्यक्ति से जोड़ा, जिसने खुद को यूट्यूब स्टाफ का कर्मचारी बताया और वीडियो हटाने के बदले पैसे की मांग की। डर के मारे, शिकायतकर्ता ने तीन लेन-देन में 39,000 की राशि ट्रांसफर कर दी। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद उन्होंने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

सक्रिय हुई दिल्ली पुलिस

अपराध की गंभीरता को समझते हुए, एक टीम का गठन किया गया। यह टीम इंस्पेक्टर गोविंद सिंह (SHO/PS साइबर क्राइम/बाहरी उत्तरी जिला) के नेतृत्व में बनी, जिसमें एएसआई वेद, एचसी विकास (जांच अधिकारी/IO) और एचसी संजीत शामिल थे। यह ऑपरेशन दिनेश कुमार, एसीपी/ऑपरेशंस के पर्यवेक्षण (Supervision) और हरेश्वर स्वामी, आईपीएस, डीसीपी बाहरी उत्तरी जिला (OND) के समग्र पर्यवेक्षण के तहत, और विजय सिंह, आईपीएस, संयुक्त पुलिस आयुक्त, उत्तरी रेंज के मार्गदर्शन में चलाया गया।

जांच के दौरान, संदिग्ध नंबरों की कॉल डिटेल्स और बैंक खातों में पंजीकृत मोबाइल नंबर प्राप्त किए गए, और मनी ट्रेल (पैसे के लेनदेन का पता) किया गया। तकनीकी निगरानी (Technical surveillance) और मैनुअल प्रयासों के आधार पर, हरियाणा के नूंह जिले, पुन्हाना, मुबारक पुर गाँव में छापा मारा गया। टीम ने सफलतापूर्वक आरोपी को पकड़ लिया, जिसकी पहचान मो. नसीम,पिता का नाम: सलाउद्दीन, पता: गांव- मुबारक पुर, पी.ओ. पुन्हाना, जिला नूंह, हरियाणा के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र महज 26 साल है।

धोखाधड़ी का तरीका

दिल्ली पुलिस ने बताया कि धोखेबाज सबसे पहले पीड़ितों से सोशल मीडिया वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं, जिसमें डर पैदा करने के लिए एक अस्पष्ट महिला की छवि दिखाई जाती है। इसके बाद वे पीड़ित को कानून प्रवर्तन अधिकारी (Law Enforcement/पुलिस) बनकर कॉल करते हैं और यह दावा करते हैं कि उनका एक अश्लील वीडियो ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। वीडियो को हटाने के नाम पर, पीड़ितों को जबरन एक निर्दिष्ट UPI या बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है। पैसे के निशान को छिपाने के लिए, फंड को कई खातों के माध्यम से घुमाया जाता है और एटीएम से निकाल लिया जाता है। पहचान को कठिन बनाने के लिए, स्थानीय हैंडलर या 'म्यूल अकाउंट' (किराए के बैंक खाते) का उपयोग करके नकदी को मुख्य साजिशकर्ताओं तक पहुँचाया जाता है।

इस मामले से पूरे भारत से चार संबंधित NCRP शिकायतें जोड़ी गई हैं। यह इंगित करता है कि यह एक व्यापक 'सेक्स्टॉर्शन' (यौन शोषण की धमकी देकर वसूली) का नेटवर्क है। मामले की आगे की जांच अभी जारी है।