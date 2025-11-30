Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police busted one more terror module pakistan national was running this pak isi connection three arrest
PAK के इशारे पर फिर देश को दहलाने की थी तैयारी, दिल्ली में टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़

PAK के इशारे पर फिर देश को दहलाने की थी तैयारी, दिल्ली में टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त सीपी, स्पेशल सेल, प्रमोद कुमार कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब बात बताई है। प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जिसका नेतृत्व पाकिस्तानी नागरिक शहज़ाद भट्टी कर रहा था। 

Sun, 30 Nov 2025 04:57 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली बम ब्लास्ट की जांच के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक और टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल सेल के हत्थे इस मॉड्यूल से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार हो गए हैं और इसका सरगना एक पाकिस्तानी नागरिक शहजाद भट्ट निकला जो अपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा है। गिरफ्तार तीनों लोगों ने गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका था।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त सीपी, स्पेशल सेल, प्रमोद कुमार कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब बात बताई है। प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जिसका नेतृत्व पाकिस्तानी नागरिक शहज़ाद भट्टी कर रहा था, जो कि एक गैंगस्टर है और वर्तमान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा है। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक पंजाब का हरगुनप्रीत सिंह है। दूसरा शामिल शख्स मध्य प्रदेश के दतिया का विकास प्रजापति है, और तीसरा उत्तर प्रदेश के बिजनौर का आरिफ है। इन्होंने हाल ही में 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका था। उसने इस हमले को अंजाम दिया था और यही लड़के उस घटना में शामिल थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया, "हमने विकास प्रजापति से 10 जिंदा कारतूसों के साथ एक पिस्तौल बरामद की है। हमने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जैसे कि रेकी के वीडियो, चैट्स और वॉयस नोट्स। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा, उनके निशाने पर कई अन्य जगहें थीं जहां इस समूह ने वीडियोग्राफी, रेकी की थी और उन्हें हैंड ग्रेनेड फेंकना था। शहजाद भट्टी बाहर से निर्देश देता था और सीधे तौर पर, साथ ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस समूह को संभाल रहा था और सोशल मीडिया ऐप्स या अपने अन्य संपर्कों के माध्यम से भर्ती किए गए युवा लड़कों का इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियां चला रहा था। इस समूह के एक या दो और लिंक हैं जो पंजाब पुलिस के साथ साझा किए जाएंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

