MP से हथियार खरीदकर दिल्ली-NCR में बेचते थे, दो अरेस्ट, 15 पिस्तौल भी मिलीं
मध्य प्रदेश से हथियार खरीदकर उसे राजधानी और एनसीआर में मुनाफे पर बेचने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस को दोनों के पास 15 पिस्तौल भी मिली हैं। इन्हें उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी से गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी मुरतजा खत्री (31) और वसीम कुरैशी (25), दोनों मध्य प्रदेश के बड़वानी के रहने वाले हैं। वे मध्य प्रदेश में हर हथियार लगभग 15,000 रुपये में खरीदते थे और उसे दिल्ली में लगभग 25,000 रुपये में बेचते थे।
पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) कृष्ण कुमार ने कहा, "एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने 5 सितंबर को उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी के पास इन दोनों को रोका। वे एक स्थानीय व्यक्ति को हथियारों की खेप देने आए थे। खत्री के बैग से आठ पिस्तौलें और कुरैशी के बैग से सात पिस्तौलें मिलीं।" आरोपियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्हें दिल्ली में रोशन नाम के एक व्यक्ति को खेप पहुंचाने के लिए कहा गया था। पुलिस ने कहा कि दोनों मध्य प्रदेश में हथियार सप्लायर के निर्देश पर काम कर रहे थे।
अधिकारियों के अनुसार, खत्री ने तीसरी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था और लगभग पांच साल पहले हथियारों की तस्करी में शामिल हो गया था। उसके खिलाफ बड़वानी और धार जिलों के पुलिस स्टेशनों में चोरी, सेंधमारी और सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुरैशी, जो आठवीं कक्षा में फेल हो गया था। अवैध हथियारों के व्यापार में शामिल होने से पहले अपने परिवार के साथ मटन की दुकान चलाता था। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ दंगा, जुआ और चोरी समेत छह मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश स्थित सप्लायर और दिल्ली में इस गिरोह के लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।