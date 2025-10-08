दिल्ली में ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 करोड़ का माल बरामद; 3 गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर 4 करोड़ रुपए से अधिक का मादक पदार्थ बरामद किया है। यमुना पार इलाके में की गई इस कार्रवाई में दो मोबाइल फोन, एक स्कूटर और नकदी भी जब्त की गई है।
दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर दिल्ली-एनसीआर में चल रहे एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 808 ग्राम हेरोइन बरामद की है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यमुना पार इलाके में की गई इस कार्रवाई में दो मोबाइल फोन, एक स्कूटर और नकदी भी जब्त की गई।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरोज उर्फ बाबू (30), राजकुमार (25) और दीपाली (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि जांच 18 जुलाई को शुरू हुई, जब एक टीम ने सीमापुरी इलाके में सरोज को 789 ग्राम हेरोइन से भरे एक प्लास्टिक बैग के साथ पकड़ा। पूछताछ के दौरान सरोज ने खुलासा किया कि उसने इसे दीपाली से खरीदा था और गाजियाबाद में राजकुमार को सौंपने वाला था।
अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने 19 अगस्त को राजकुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से 19 ग्राम हेरोइन बरामद की, जबकि 25 सितंबर को दीपाली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी स्थानीय ग्राहकों को छोटे पैकेटों में हेरोइन की आपूर्ति करते थे। पुलिस ने बताया कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।