दिल्ली में ड्रग्स सप्लायर गिरोह का भंडाफोड़; 2 तस्कर अरेस्ट, 17.80 करोड़ की हेरोइन बरामद

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से लगभग 17.80 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद की गई है।

Krishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 03:56 PM
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। पुलिस ने इस गिरोह के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से लगभग 17.80 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद की गई है।

क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 17.80 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक आई-20 कार और एक स्कूटी जब्त की है। इन वाहनों का इस्तेमाल ड्रग्स की सप्लाई के लिए किया जा रहा था।

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस को 28 जून को गिरोह के बारे में एक खुफिया इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। फिर गौरव नाम का शख्स को सुल्तानपुरी से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1400.12 ग्राम हेरोइन मिली।

पूछताछ में गौरव ने बताया कि वह ड्रग्स वंश पॉपट से लेता है। लगातार कोशिशों के बाद 2 सितंबर को पुलिस ने वंश पॉपट को पकड़ लिया और उसके पास से 26 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसके बाद वंश पॉपट से पूछताछ का दौर शुरू हुआ। उसने खुलासा किया कि उसे हेरोइन की सप्लाई यूपी के बरेली निवासी अर्सलाम उर्फ दानिश करता है।

इसके बाद 6 सितंबर को पुलिस टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर और बरेली के बीच घेराबंदी करके अर्सलाम को भी धर दबोचा। उसकी कार से कुल 2127 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस जांच से पता चला कि रोहिणी निवासी गौरव पहले अवैध शराब का काम करता था लेकिन 2023 में वंश पॉपट से मिलने के बाद ड्रग्स की तस्करी करने लगा।

वंश पॉपट (19) सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी के पार्कों में स्मैक बेचता था। बढ़ती मांग के चलते वह सीधे यूपी के सप्लायर अर्सलाम से जुड़ गया।

अर्सलाम उर्फ दानिश पहले टू-व्हीलर मैकेनिक था, लेकिन जल्द पैसे कमाने के लालच में वह ड्रग्स के धंधे में उतर गया था। वह बड़े पैमाने पर हेरोइन की सप्लाई करने लगा।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि यह कार्रवाई नशा माफिया के खिलाफ चल रहे एक अभियान का हिस्सा है। पुलिस टीम अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़कर ड्रग्स के मुख्य सप्लायरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।