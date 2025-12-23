GPS लगाकर चुराते थे कार, ऐसे अंजाम देते थे वारदात; दिल्ली पुलिस ने 2 को दबोचा

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने कार चोरी करने वाले एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कार में चुपके से जीपीएस लगा देते थे और नकली चाभी के जरिए उसे चुरा लेते थे। पुलिस ने 300 कैमरों की जांच के बाद इन्हें पकड़ा।

दिल्ली की बिंदापुर पुलिस ने कार चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरवर अली और आमिर नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कार मरम्मत की वर्कशॉप में काम करते थे। वे वर्कशॉप में गाड़ियों में चुपके से जीपीएस लगा देते थे और नकली चाभी बना लेते थे। इसके बाद मोबाइल से कार को ट्रैक कर मौका मिलते ही उसे चुरा लेते थे। पुलिस ने CCTV फुटेज और करीब 300 कैमरों की जांच के बाद इन्हें पकड़ा। इनके पास से चोरी की 4 कारें और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं।

डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान 37 वर्षीय सरवर अली और 38 वर्षीय आमिर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की चार कारें, नौ कारों की नंबर प्लेट, आईपैड और एक स्कैनिंग सेंसर बरामद किया है। दोनों आरोपी कार की मरम्मत का काम करते हैं और पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं।

ये वर्कशॉप में आने वाली कारों में जीपीएस लगाने और नकली चाभी बनाने के बाद उसे मोबाइल फोन से लगातार ट्रैक करते रहते थे। सही मौका मिलने पर कार चुरा लेते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। गत आठ दिसंबर को रीना नामक युवती ने पुलिस को एक शिकायत दी।

शिकायत में उसने बताया कि उसकी कार खराब हो गई थी और उसने रात में उसे सड़क के किनारे एक गली में खड़ा कर दिया था। अगली सुबह कार गायब मिली। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। सीसीटीवी घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो पुलिस को फुटेज में आरोपी दिखाई दिए।