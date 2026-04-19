Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आपकी गाड़ी में भी तो नहीं डल रहा नकली तेल, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा बड़ा गिरोह

Apr 19, 2026 03:12 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्ली
share

दिल्ली पुलिस ने नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 700 लीटर नकली तेल, मशीनें और भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की है। यह गिरोह सस्ता तेल नामी ब्रांडों के डिब्बों में भरकर बेचता था।

आपकी गाड़ी में भी तो नहीं डल रहा नकली तेल, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा बड़ा गिरोह

कहीं आपकी गाड़ी में भी तो नकली इंजन ऑयल तो नहीं डला है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजीपुर में नकली इंजन ऑयल बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से बड़े ब्रांडों के नाम पर पैक किया गया 700 लीटर नकली तेल भारी मात्रा में खाली बोतलें, स्टिकर और सीलिंग मशीनें बरामद की हैं। यह गिरोह सस्ते तेल को नामी कंपनियों के डिब्बों में भरकर बाजार में बेचता था। डीसीपी पंकज कुमार के अनुसार, यह विशेष अभियान नकली उत्पादों के खिलाफ चलाया गया था।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजीपुर इलाके में खुफिया इनपुट पर यह कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एक पूरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ जो नकली इंजन ऑयल नामी ब्रांड के पैक में डालकर सप्लाई करती थी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 700 लीटर फेक इंजन ऑयल बरामद किया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में नामी ब्रांडों के पैकिंग का सामान और मशीनें भी जब्त की गई हैं।

पुलिस ने चलाया था स्पेशल कैंपेन

पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नकली उत्पाद बनाने वाली इकाइयों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। पुख्ता सूचना के आधार पर हमारी टीम ने गाजीपुर में छापा मारा। वहां से नामी ब्रांडों के भारी मात्रा में नकली इंजन ऑयल और पैकिंग सामग्री बरामद की गई। इससे नकली उत्पाद बनाने और उनकी सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ है।

मौके से बरामद हुए ये सामान

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राकेश कुमार छाबड़ा और कुलदीप सिंह के रूप में की है। इन दोनों की उम्र करीब 52 साल है। छापेमारी में अधिकारियों को बड़े ब्रांडों के नाम पर तैयार 28 कैन और 140 बोतलें नकली इंजन ऑयल मिला। इसके अलावा मौके से 550 से ज्यादा खाली बोतलें, स्टिकर, कूपन, एक सीलिंग मशीन और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:LPG सप्लाई सामान्य होने में कितना समय? सरकारी अधिकारी का जवाब बढ़ा देगी चिंता

ब्रांडों के नाम पर बाजार में नकली इंजन ऑयल की सप्लाई

शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी लोकप्रिय ब्रांडों के नाम पर बाजार में नकली इंजन ऑयल बनाकर सप्लाई का काम करते थे। गिरोह खुले में मिलने वाले सस्ते तेल को खरीदता था। फिर इस सस्ते तेल को नामी ब्रांडों के डिब्बों में भरता था। आरोपी इन सस्ते तेल को नामी ब्रांड्स के खाली डिब्बों में भरता था और फिर इनकी सप्लाई करता था। इन डिब्बों को इस तरह सील किया जाता था जिससे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता था।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में इस 'फेक' एंटीबायोटिक को लेकर अलर्ट, 13 लाख की दवाएं जब्त
ये भी पढ़ें:दिल्ली में बना रहे थे नकली हेयर रिमूवल क्रीम; गिरोह अरेस्ट, हजारों ट्यूब जब्त
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।