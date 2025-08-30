दिल्ली से चुराते थे महंगे फोन, बांग्लादेश होती थी सप्लाई; गिरोह का भंडाफोड़
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में महंगे फोन की चोरी करने और इनकी बांग्लादेश में सप्लाई का खुलासा करते हुए एक गिरोह को दबोचा है। चुराए गए फोन बाद में कोलकाता के रास्ते तस्करी करके बांग्लादेश भेजे जाते थे।
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में महंगे फोन की चोरी करने और इनकी बांग्लादेश में सप्लाई का खुलासा करते हुए एक गिरोह को दबोचा है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में बसों और मेट्रो ट्रेन में महंगे फोन चुराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि चुराए गए फोन बाद में कोलकाता के रास्ते तस्करी करके बांग्लादेश भेजे जाते थे।
आरोपियों की पहचान ताज मोहम्मद (54), परवेश उर्फ फिरोज खान (42) और करण उर्फ ओम प्रकाश (30) के रूप में हुई है। इनको 28 अगस्त को श्री निवास पुरी बस डिपो के पास से पकड़ा गया। उनके कब्जे से कुल 26 स्मार्टफोन बरामद किए गए।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे संगम विहार निवासी अजय नेगी और सनी कट्टा के लिए काम करते थे जो कथित तौर पर चोरी के मोबाइल फोन का कारोबार करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह चलाते हैं।
पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य दिल्ली-एनसीआर में जेबकतरों और झपटमारों द्वारा चोरी किए गए मोबाइल को जुटाते थे, जिन्हें बाद में कथित तौर पर कोलकाता के रास्ते तस्करी कर बांग्लादेश भेजा जाता था।
यूपी के बाराबंकी के मूल निवासी मोहम्मद ने कक्षा दो तक पढ़ाई की है। वह जेब काटने से पहले मजदूरी करता था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी मोहम्मद का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस के अनुसार, वहीं बिहार के मुंगेर का रहने वाला प्रवेश कक्षा सात तक पढ़ा है।
आरोपी दिल्ली में काम ढूंढने आया था। फैक्ट्रियों में काम करने के बाद वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया। उस पर चोरी के 3 केस दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि गौतमबुद्धनगर के निवासी करण ने 8वीं तक पढ़ाई की और पिता की मौत के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। जेबकतरों के गिरोह में शामिल होने से पहले वह भी मजदूरी करता था। उसके खिलाफ चोरी के 13 मामले दर्ज हैं।