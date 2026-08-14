दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी! पकड़ी गई 109 करोड़ की चरस; 4 नेपाली गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने राजधानी में चार नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 109 करोड़ की कीमत की चरस बरामद की है।
दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने नशीले पदार्थों के तस्कर सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 106.25 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चरस जब्त की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 109 करोड़ रुपये आंकी गयी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस सिलसिले में चार नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह बड़ी कामयाबी पिछले छह हफ्तों के दौरान खुफिया जानकारियों के आधार पर चलाये गये दो अलग-अलग अभियानों के बाद मिली है।
29 जून को भी पड़ा था छापा
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पहला ऑपरेशन 29 जून को चलाया गया था, जिसमें कोटला मुबारकपुर इलाके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8.598 किलोग्राम चरस बरामद की गयी थी। जांच के दौरान पुलिस को इस नशीले पदार्थ की सप्लाई चेन का पता चला, जो वजीराबाद में एक गोदाम/ स्टोरेज फैसिलिटी चला रहे एक अन्य संदिग्ध से जुड़ी थी।खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गत बुधवार को वजीराबाद स्थित ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान 13 प्लास्टिक बैग में पैक की गयी 97.652 किलोग्राम चरस, एक मिक्सिंग मशीन और पैकिंग सामग्री बरामद की गयी। वहीं से चौथी आरोपी 32 साल की नेपाली महिला को भी गिरफ्तार किया गया।
कहां से आ रही है चरस
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली के पास अपने संपर्कों से चरस मंगवाता था। इसके बाद इसे सड़क मार्ग से दिल्ली लाकर रखा जाता था और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपूर्ति किया जाता था। जांचकर्ताओं के अनुसार, ऑर्डर के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता था। भुगतान नकद और डिजिटल माध्यमों से लिया जाता था, जबकि डिलीवरी ऑटो-रिक्शा और बाइक टैक्सी के जरिए की जाती थी। जांच में नेपाल स्थित दो अन्य संदिग्धों की पहचान सप्लायर के रूप में हुई है। पुलिस अब वित्तीय लेन-देन, स्थानीय वितरकों और इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों का सुराग लगाने में जुटी हुई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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