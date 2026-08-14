Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी! पकड़ी गई 109 करोड़ की चरस; 4 नेपाली गिरफ्तार

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने राजधानी में चार नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 109 करोड़ की कीमत की चरस बरामद की है।

दिल्ली पुलिस ने पकड़ी 109 करोड़ रुपए की चरस
दिल्ली पुलिस ने पकड़ी 109 करोड़ रुपए की चरस

दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने नशीले पदार्थों के तस्कर सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 106.25 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चरस जब्त की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 109 करोड़ रुपये आंकी गयी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस सिलसिले में चार नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह बड़ी कामयाबी पिछले छह हफ्तों के दौरान खुफिया जानकारियों के आधार पर चलाये गये दो अलग-अलग अभियानों के बाद मिली है।

29 जून को भी पड़ा था छापा

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पहला ऑपरेशन 29 जून को चलाया गया था, जिसमें कोटला मुबारकपुर इलाके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8.598 किलोग्राम चरस बरामद की गयी थी। जांच के दौरान पुलिस को इस नशीले पदार्थ की सप्लाई चेन का पता चला, जो वजीराबाद में एक गोदाम/ स्टोरेज फैसिलिटी चला रहे एक अन्य संदिग्ध से जुड़ी थी।खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गत बुधवार को वजीराबाद स्थित ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान 13 प्लास्टिक बैग में पैक की गयी 97.652 किलोग्राम चरस, एक मिक्सिंग मशीन और पैकिंग सामग्री बरामद की गयी। वहीं से चौथी आरोपी 32 साल की नेपाली महिला को भी गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें:कल का मौसम: यूपी, दिल्ली, राजस्थान समेत कई इलाकों में शनिवार को होगी भारी बारिश

कहां से आ रही है चरस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली के पास अपने संपर्कों से चरस मंगवाता था। इसके बाद इसे सड़क मार्ग से दिल्ली लाकर रखा जाता था और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपूर्ति किया जाता था। जांचकर्ताओं के अनुसार, ऑर्डर के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता था। भुगतान नकद और डिजिटल माध्यमों से लिया जाता था, जबकि डिलीवरी ऑटो-रिक्शा और बाइक टैक्सी के जरिए की जाती थी। जांच में नेपाल स्थित दो अन्य संदिग्धों की पहचान सप्लायर के रूप में हुई है। पुलिस अब वित्तीय लेन-देन, स्थानीय वितरकों और इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों का सुराग लगाने में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-एनसीआर वाले सावधान रहें! भारी बारिश का रेड अलर्ट, बाढ़ का भी खतरा
ये भी पढ़ें:यूपी चुनाव के लिए BJP प्रत्याशियों पर दिल्ली में मंथन, नितिन नवीन मुहिम में जुटे
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर