चीन और पाक से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़, 100 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा; 20000 ई-सिम बरामद
दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर क्राइम गैंग का भंडाफोड़ किया है। यह गैंग लोगों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी कर रहा था। गिरोह के संबंध चीन, नेपाल, कंबोडिया, ताइवान और पाकिस्तान तक फैले हुए थे। यह गैंग ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में शामिल था।
दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस) यूनिट ने एक इंटरनेशनल साइबर क्राइम गैंग का भंडाफोड़ किया है। यह गैंग अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोगों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर रहा था। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि गिरोह के संबंध चीन, नेपाल, कंबोडिया, ताइवान और पाकिस्तान तक फैले हुए थे। ये लोग बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में शामिल थे।
अब तक 7 लोग गिरफ्तार
आईएफएसओ के डीसीपी विनीत कुमार ने कहा कि यह गैंग पीड़ितों को फंसाने के लिए डराने-धमकाने की रणनीति का इस्तेमाल करता था। साथ ही झूठा दावा करता था कि उनके फोन नंबर आतंकी फंडिंग या आतंकी हमलों से जुड़े हुए हैं।
अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें एक ताइवानी नागरिक भी शामिल है। दिल्ली, मोहाली और मुंबई से सिम बॉक्स बरामद किए गए हैं। सिम बॉक्स एक ऐसा उपकरण है जो कई फिजिकल सिम या ई-सिम को दूर से संचालित करने की सुविधा देता है। साइबर धोखाधड़ी के शुरुआती चरणों में कॉल के स्रोत को छिपाने के लिए आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है।
कई एजेंसियों के साथ मिलकर अभियान
पुलिस के अनुसार, लगभग 25 अधिकारियों की एक टीम ने भारतीय एजेंसियों, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) और दूरसंचार विभाग (डीओटी) की सहायता से अभियान चलाया। जांच की शुरुआत शशि प्रसाद की गिरफ्तारी से हुई, जिसने उपकरण रखने के लिए एक कमरा किराए पर लिया था।
उससे पूछताछ के बाद पुलिस परमिंदर सिंह तक पहुंची और पता चला कि वह और प्रसाद ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे और कथित तौर पर दोनों ने 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई की थी। आगे की जांच में ताइवान के नागरिक त्सुंग चेन का पता चला, जिसने कथित तौर पर दिल्ली और मोहाली में सिम बॉक्स का कारोबार स्थापित किया था।
पाकिस्तानी एजेंट चला रहा था गैंग
पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि इस गैंग का संचालन एक पाकिस्तानी एजेंट द्वारा किया जा रहा था। मोहाली से बरामद एक सिम कार्ड का आईएमईआई पाकिस्तानी कंपनी फेमा से जुड़ा हुआ था। कोयंबटूर में भी अतिरिक्त गिरफ्तारियां की गईं, जहां एक और सिम बॉक्स लगा हुआ पाया गया। इससे पहले, तमिलनाडु पुलिस ने दिल्ली के निहाल विहार और नरेला से भी इसी तरह के उपकरण बरामद किए थे, जिससे इस गिरोह के व्यापक संचालन का अंदाजा लगाया जा सकता है।
प्रसाद, सिंह और चेन के अलावा चार अन्य लोगों- सरबजीत सिंह, जसप्रीत कौर, दिनेश और अब्दुल सलाह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को तकनीकी ज्ञान है। अधिकारियों ने अब तक 20000 ई-सिम और 120 फिजिकल सिम कार्ड जब्त किए हैं।