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दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, साइबर क्राइम गैंग के 35 गिरफ्तार; 40 करोड़ का कर चुके थे फ्रॉड

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर क्राइम सिंडेकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि इस खुलासे से पहले गैंग के 89 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी ने मिलकर पूरे देश में 40 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड किया था, जिसमें से पुलिस को मह 51 लाख रुपए की रिकवरी मिली है।

दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, साइबर क्राइम गैंग के 35 गिरफ्तार; 40 करोड़ का कर चुके थे फ्रॉड

दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर क्राइम सिंडेकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि इस खुलासे से पहले गैंग के 89 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी ने मिलकर पूरे देश में 40 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड किया था, जिसमें से पुलिस को मह 51 लाख रुपए की रिकवरी मिली है।

इस मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि साइबर फ्रॉड के कुल 35 अपराधियों को गिरफ्तार किया गाय है। इसके साथ ही 54 अन्य को हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने इस दौरान करीब 34 बड़े साइबर फ्रॉड के मामलों को सुलझाने के लिए झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में छापे मारे। पुलिस ने बताया ये सभी आरोपी डिजिटल अरेस्ट कर लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। म्यूल अकाउंट में अवैध लेनदेन और एपीके स्कैम जैसी भी धोखधड़ी करते थे।

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1.11 करोड़ रुपए बचाए

35 लोगों की गिरफअतारी के साथ ही दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के पास से कई चीजें बरामद की हैं। पुलिस को कुल 14 लाख 18 हजार रुपए, 359 सिम कार्ड, 218 एटीएम कार्ड और 88 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले बनाए गए बुनियादे ढांचे को भी बरामद किया है। समय पर पुलिस की सक्रियता के कारण कुल 1.11 करोड़ रुपए बचाए गए और उनमें से करीब 51.95 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए हैं।

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7 राज्यों में मारी रेड

दिल्ली पुलिस ने इस काम के लिए कई टीमें बनाई थीं। पुलिस ने तकानीकि निगरानी और पैसों के लिएदेन के पैटर्न के साथ डिजिटल खूफिया जानकारी जुटाई और सबने मिलकर 24 घंटे लगातार काम किया। इस दौरान झारखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस छापे के दौरान पुलिस ने संगठित साइबर क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया और 35 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही 1.11 करोड़ रुपए बचाए।

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लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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