Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police busted car theft gang mastermind among three arrested
चाबियों की 'क्लोनिंग' कर चुराते थे कार, वाहन चोर गिरोह के सरगना समेत 3 गिरफ्तार

चाबियों की 'क्लोनिंग' कर चुराते थे कार, वाहन चोर गिरोह के सरगना समेत 3 गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से कार की चाबियों की 'क्लोनिंग' कर वाहन चोरी करता था। पुलिस ने चोरी की तीन कार बरामद कीं और गिरोह के सरगना समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

Dec 14, 2025 09:30 pm ISTSubodh Kumar Mishra भाषा, नई दिल्ली
share

दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से कार की चाबियों की 'क्लोनिंग' कर वाहन चोरी करता था। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने चोरी की तीन कार बरामद कीं और गिरोह के सरगना समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सोनू और आशीष तथा हरियाणा निवासी संदीप के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सोनू गिरोह का सरगना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों के अनुसार, गिरोह दिल्ली में वाहनों को निशाना बनाता था और बाद में पकड़े जाने से बचने के लिए उन्हें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से दूर राज्यों में ठिकाने लगा देता था। पुलिस ने सूचना के आधार पर गिरोह का पता लगाया गया और छह दिसंबर को सोनू तथा संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से दिल्ली में पंजीकृत चोरी की एक कार बरामद की गई।

पुलिस ने बताया कि मंगोलपुरी पुलिस थाने में वाहन की चोरी की सूचना ऑनलाइन प्राथमिकी में दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस हिरासत में रहने के दौरान संदीप ने टीम को सोनीपत के सेक्टर-23 तक पहुंचाया, जहां से एक और चोरी की कार बरामद की गई। पुलिस ने आगे की जांच के बाद आशीष को आठ दिसंबर को गिरफ्तार किया। उसके खुलासे पर पुलिस ने सोनीपत से चोरी हुई एक एसयूवी बरामद की।

पुलिस ने ‘ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक’ (ओबीडी) पोर्ट के माध्यम से कार की डुप्लीकेट चाबियां तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी जब्त किया और कार की विभिन्न ब्रांड की कई ‘डुप्लीकेट’ चाबियां भी बरामद की गईं।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने डैशबोर्ड के नीचे स्थित वाहन के ओबीडी पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक की-क्लोनिंग टैबलेट का इस्तेमाल किया और वाहन के सुरक्षा कोड की कॉपी बनाकर खाली चाबियों को प्रोग्राम किया। पुलिस ने बताया कि चोरी किए गए वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक से दो सप्ताह तक खड़ा करके रखा जाता था, फिर उन्हें क्षेत्र से बाहर बेच दिया जाता था।

पुलिस ने बताया कि सोनू पहले से ही वाहन चोरी के 17 मामलों में शामिल रहा है, जबकि संदीप हत्या और गैंगस्टर अधिनियम सहित आठ आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। आशीष उर्फ ​​दीपू उत्तर प्रदेश में दर्ज वाहन चोरी के 13 मामलों में शामिल रहा है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।