चाबियों की 'क्लोनिंग' कर चुराते थे कार, वाहन चोर गिरोह के सरगना समेत 3 गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से कार की चाबियों की 'क्लोनिंग' कर वाहन चोरी करता था। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने चोरी की तीन कार बरामद कीं और गिरोह के सरगना समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सोनू और आशीष तथा हरियाणा निवासी संदीप के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सोनू गिरोह का सरगना है।
अधिकारियों के अनुसार, गिरोह दिल्ली में वाहनों को निशाना बनाता था और बाद में पकड़े जाने से बचने के लिए उन्हें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से दूर राज्यों में ठिकाने लगा देता था। पुलिस ने सूचना के आधार पर गिरोह का पता लगाया गया और छह दिसंबर को सोनू तथा संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से दिल्ली में पंजीकृत चोरी की एक कार बरामद की गई।
पुलिस ने बताया कि मंगोलपुरी पुलिस थाने में वाहन की चोरी की सूचना ऑनलाइन प्राथमिकी में दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस हिरासत में रहने के दौरान संदीप ने टीम को सोनीपत के सेक्टर-23 तक पहुंचाया, जहां से एक और चोरी की कार बरामद की गई। पुलिस ने आगे की जांच के बाद आशीष को आठ दिसंबर को गिरफ्तार किया। उसके खुलासे पर पुलिस ने सोनीपत से चोरी हुई एक एसयूवी बरामद की।
पुलिस ने ‘ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक’ (ओबीडी) पोर्ट के माध्यम से कार की डुप्लीकेट चाबियां तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी जब्त किया और कार की विभिन्न ब्रांड की कई ‘डुप्लीकेट’ चाबियां भी बरामद की गईं।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने डैशबोर्ड के नीचे स्थित वाहन के ओबीडी पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक की-क्लोनिंग टैबलेट का इस्तेमाल किया और वाहन के सुरक्षा कोड की कॉपी बनाकर खाली चाबियों को प्रोग्राम किया। पुलिस ने बताया कि चोरी किए गए वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक से दो सप्ताह तक खड़ा करके रखा जाता था, फिर उन्हें क्षेत्र से बाहर बेच दिया जाता था।
पुलिस ने बताया कि सोनू पहले से ही वाहन चोरी के 17 मामलों में शामिल रहा है, जबकि संदीप हत्या और गैंगस्टर अधिनियम सहित आठ आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। आशीष उर्फ दीपू उत्तर प्रदेश में दर्ज वाहन चोरी के 13 मामलों में शामिल रहा है।