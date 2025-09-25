Delhi Police busted an illegal arms manufacturing factory, arrested 3 criminals. दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 3 बदमाश अरेस्ट, कितना माल जब्त?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police busted an illegal arms manufacturing factory, arrested 3 criminals.

दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 3 बदमाश अरेस्ट, कितना माल जब्त?

टीम ने गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहली बार एक अवैध कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 04:23 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 3 बदमाश अरेस्ट, कितना माल जब्त?

दिल्ली पुलिस की टीम ने हथियार बनाने और तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहली बार एक अवैध कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के उपायुक्त अमित कौशिक ने बताया- 22 तारीख को हमें सूचना मिली कि एक आदमी गाजीपुर की तरफ आ सकता है। उसके द्वारा हथियार सप्लाई करने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुनील तेवतिया नामक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास 4 पिस्टल और 166 राउंड कार्टिलेज बरामद हुए।

उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर पुलिस की टीम ने यूपी के रामपुर से दूसरे साथी को गिरफ्तार किया। दुसरे साथी ने मुरादाबाद स्थित सप्लायर के बारे में बताया। पुलिस टीम ने मुरादाबाद में छापा मार तीसरे अपराधी को पकड़ा और उसकी कारतूस बनाने की फैक्ट्री से अवैध कारतूस और कारतूस बनाने का सामान बरामद किया। इस तरह पुलिस ने इस गिरोह के कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया।

इनके पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। इनके पास 7 पिस्तौलें, 210 जिंदा कारतूस, 257 खाली कारतूस, 354 गोलियों के लेड, 350 गोली के खोल व हथियार बनाने में इस्तेमाल मशीनें बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि इनके पास से बरामद सामग्री की मदद से 1000 से अधिक कारतूस बनाए जा सकते थे।

दिल्ली पुलिस के हाथ एक और कामयाबी लगी है। पश्चिम जिला इकाई ने हरि नगर थाना क्षेत्र में काला जठेड़ी गैंग के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश जनकपुरी स्थित एक भोजनालय में उगाही की साजिश को अंजाम देने आए थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है। इन आरोपियों के नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक (37), गुरप्रीत उर्फ मन्नी (30) और गुरजीत सिंह (35) हैं।