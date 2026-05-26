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आपकी रसोई तक पहुंच रहा था जहर; दिल्ली में नकली मसाले बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली के खारी बावली में नकली मसाले बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने करीब 801 किलो नकली मसाले और मिलावटी कच्चा माल जब्त किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

आपकी रसोई तक पहुंच रहा था जहर; दिल्ली में नकली मसाले बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के खारी बावली में नकली मसाले बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जो नकली मसाले तैयार करने के काम में शामिल था। दिल्ली पुलिस ने लगभग 801.88 किलो नकली पिसे मसाले और नकली मसाले तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी जब्त कर लिया है।

अधिकारी ने बताया कि इस यूनिट में कथित तौर पर घटिया चीजें, नकली रंग, चावल के टुकड़े, मिर्च के डंठल और दूसरी मिलावटी चीजों का इस्तेमाल करके नकली हल्दी पाउडर, नकली लाल मिर्च पाउडर, नकली पीली मिर्च पाउडर, नकली धनिया पाउडर, नकली अमचूर पाउडर और नकली गरम मसाला बनाया जाता था। ये मिलावटी मसाले दिल्ली एनसीआर के निवासियों की रसोई तक पहुंचते थे। नकली मसाले दिल्ली-NCR के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई किए जा रहे थे।

पुलिस ने आरोपी की पहचान कमलजीत (31) के तौर पर की है। आरोपी दिल्ली के मुकुंदपुर का रहने वाला है। उसे खारी बावली के नया बांस इलाके में एक जगह पर छापा मारने के बाद दबोचा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस को 23 मई को एक मकान के ग्राउंड फ्लोर में नकली मसाले बनाने वाली अवैध फैक्ट्री संचालित होने की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाई और अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की।

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस टीम को बड़ी मात्रा में मिलावटी मसाले बरामद हुए। साथ ही पुलिस को ऐसे आर्टिफिशियल फूड कलर भी मिले जो खाने लायक नहीं माने जाते हैं। पुलिस को चावल के टुकड़े, मिर्च के डंठल, धनिया की डंडियां जैसे मिलावटी पदार्थ और अन्य कच्चा माल मिला। फैक्ट्री में इन सामान का इस्तेमाल कथित तौर पर नकली मसाले बनाने में किया जाता था। पुलिस ने मसाला पीसने की मशीनें भी मौके से जब्त की हैं।

अधिकारी ने बताया कि जब्त नकली सामान की मात्रा लगभग 801.88 किलो थी। जब्ती की पूरी कार्रवाई 'ई-साक्ष्य' ऐप के जरिए रिकॉर्ड की गई। छापे के दौरान दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जब्त नकली मसालों के सैंपल लैब में जांच के लिए और खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जमा किए। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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