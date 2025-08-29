सावधान! दिल्ली में टॉप कॉलेजों में एडमिशन दिलाने का झांसा, पुलिस ने दबोचे दो आरोपी

दिल्ली के द्वारका जिला साइबर पुलिस ने एक एडमिशन फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश करके दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के कब्जे से पुलिस ने 1.34 करोड़ रुपये नकद, छह महंगे मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया है।

पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि आरोपी दिल्ली एनसीआर इलाके में मैनेजमेंट कोटे से नामी कॉलेजों में दाखिले के नाम पर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों की पहचान 35 वर्षीय कुशाग्र श्रीवास्तव और चिन्मय सिन्हा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कुशाग्र ने इंजीनियरिंग में डिग्री ली है जबकि चिन्मय कॉमर्स में ग्रैजुएट है। दोनों आरोपियों को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित उनके ठिकाने से दबोचा गया है। जांच में इनके खिलाफ ठगी की 31 शिकायतें दर्ज मिली हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर अन्य मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस में महिला हेड कांस्टेबल मुकेश ने 23 अगस्त को ठगी की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि जालसाजों ने उसे एसएमएस करके उनके बेटे को मैनेजमेंट कोटे से आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने की बात कही गई। इसके बाद लावण्या नामक किसी महिला का नंबर देकर मिलने को कहा। संपर्क करने पर महिला द्वारा नेहरू प्लेस स्थित कार्यालय में बुलाया गया। वहां बातचीत के बाद बेटे को सूरजमल कॉलेज में 3.5 लाख रुपये में एडमिशन दिलाने की बात तय हुई। महिला हेड कांस्टेबल ने इसके बाद ऑफिस में 2.3 लाख रुपये जमा करवा दिए। लेकिन बेटे को एडमिशन नहीं मिल सका। इसके बाद आरोपी ऑफिस बंद करके फरार हो गए और नंबर भी बंद आने लगा।