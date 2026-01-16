विदेश में बैठकर चला रहे गिरोह, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर गिरफ्तार; दिल्ली में की थी फायरिंग

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में करीब दर्जन भर गैंग सक्रिय हैं। इन गैंग के कुछ सरगना और उनके कई गुर्गों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो विदेश फरार हो गए हैं और वहीं से अपने गैंग को चला रहे हैं।

बुराड़ी इलाके में बुधवार देर रात उत्तरी जिले की एंटी नारकोटिक्स टीम ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर्स को पकड़ा है। इसमें एक नाबालिग भी शमिल है। मुठभेड़ के दौरान एक शूटर के पैर में गोली लगी है, जबकि एक सिपाही को भी गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से वह बच गया। गिरफ्तार दोनों शूटर्स पश्चिम विहार स्थित सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के आरके फिटनेस जिम और वेस्ट विनोद नगर के एक कारोबारी पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने की वारदात में शामिल थे। इन दोनों वारदातों की जिम्मेदारी विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। दोनों ही आरोपी बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं।

पुलिस ने बदमाशों के लिए बिछाया जाल स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र यादव ने बताया कि रंगदारी के लिए की गई गोलीबारी की दोनों घटनाओं के बाद पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश मे जुटी थीं। इस बीच उत्तरी जिले की एंटी-नारकोटिक्स टीम को एक अहम सुराग मिला कि दोनों बदमाश बुराड़ी इलाके में आने वाले हैं।

इस पर पुलिस ने जाल बिछाया और जैसे ही स्कूटी पर सवार होकर दोनों बदमाशों को आते देखा तो घेर लिया। यह देख आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली आरोपी दीपक के पैर में गोली लगी। जिससे वह और उसका साथी गिर गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश की पहचान गाजियाबाद के लोनी निवासी दीपक के तौर पर हुई। दूसरा आरोपी नाबालिग है।

सोशल मीडिया के जरिये गिरोह से जुड़े थे पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों हमलावर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए काम करते हैं। करीब दो-तीन महीने पहले दोनों सोशल मीडिया के जरिये इस गिरोह के संपर्क में आए थे। गिरोह के सहयोगी रणदीप मलिक और अनिल पंडित जो कथित तौर पर विदेश में बैठकर गिरोह का संचालन कर रहे हैं, वे पिछले एक महीने से सिग्नल ऐप से दोनों के संपर्क में थे।

इंफ्लुएंसर के जिम और व्यापारी के घर पर चलाई थी गोलियां आरोपियों ने बताया कि 13 जनवरी की रात पहले उन्होंने पश्चिम विहार पूर्व स्टेशन के पास स्थित सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर रोहित खत्री के जिम के बाहर गोलीबारी की थी। इसके बाद मधु विहार के पश्चिम विनोद नगर में एक व्यापारी के घर के बाहर भी गोलियां चलाई थीं। इसके बाद फरार हो गए। गिरोह व्यापारियों से जबरन वसूली करना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने इन दोनों हमलावरों को काम पर रखा था।

रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह के चार शूटर गिरफ्तार हरियाणा विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की करनाल टीम ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गिरोह के चार शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शूटर रमन और लोकेश को दस जनवरी को करनाल से पकड़ा, जबकि बलराज और रविंदर को 14 जनवरी को कैथल से गिरफ्तार किया। इनसे हथियार बरामद किए गए हैं।

पांच कुख्यात गैंगस्टर्स विदेश से करा रहे वारदातें गोल्डी बराड़: पहले कनाडा से ऑपरेट करता था। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक, उसने यूएसए में ठिकाना बनाया है। कपिल सांगवान उर्फ नंदू: अपना खुद का गैंग चलाता है। एजेंसियों को जानकारी मिली है कि ये यूके से ऑपरेट कर रहा है। हिमांशु भाऊ: एजेंसियों की मानें तो वह पुर्तगाल में है। उसके यूके और ऑस्ट्रिया से अपने गुर्गों से बात करने की भी बात सामने आती रही है। उसका पता लगाया जा रहा है। गौरव उर्फ लकी पटियाल: लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी दविंदर बंबीहा की मौत के बाद गैंग की कमान संभाल रहा है। ये अर्मेनिया से ऑपरेट करता है। रोहित गोदारा: विदेश में है। एजेंसियों को पहले दुबई तो बाद में कनाडा और वर्तमान में अजरबैजान में होने की सूचना मिल है। लॉरेंस का गुर्गा है।

दिल्ली के कई बदमाश जेल से सक्रिय दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर नीरज बवाना, काला जठेड़ी, कपिल सांगवान, इरफान छेनू और हाशिम बाबा अपने गिरोह का संचालन कर रहे हैं। ये जेल के अंदर से इशारा करते हैं और इनके नेटवर्क से जुड़े गुर्गे किसी भी वारदातों को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। इनकी एक अलग ही दुनिया है जिसमें आए दिन सोशल मीडिया के जरिये नौजवानों को भर्ती किया जाता है और गैंग का नाम देकर अत्याधुनिक हथियार, वाहन व रकम का लालच देकर बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम दिलवाया जाता था। इन पांचों गैंगस्टर पर हत्या, लूट और फिरौती के लिए धमकी देने के एक दर्जन से लेकर दो दर्जन तक मामले दर्ज हैं। इस गिरोह के सक्रिय बदमाश रंगदारी सहित अन्य वारदात को अंजाम देते हैं।