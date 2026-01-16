Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police burari encounter lawrence bishnoi gang shooters arrested extortion firing
विदेश में बैठकर चला रहे गिरोह, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर गिरफ्तार; दिल्ली में की थी फायरिंग

विदेश में बैठकर चला रहे गिरोह, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर गिरफ्तार; दिल्ली में की थी फायरिंग

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर में करीब दर्जन भर गैंग सक्रिय हैं। इन गैंग के कुछ सरगना और उनके कई गुर्गों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो विदेश फरार हो गए हैं और वहीं से अपने गैंग को चला रहे हैं।

Jan 16, 2026 06:25 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, रमेश त्रिपाठी। नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बुराड़ी इलाके में बुधवार देर रात उत्तरी जिले की एंटी नारकोटिक्स टीम ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर्स को पकड़ा है। इसमें एक नाबालिग भी शमिल है। मुठभेड़ के दौरान एक शूटर के पैर में गोली लगी है, जबकि एक सिपाही को भी गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से वह बच गया। गिरफ्तार दोनों शूटर्स पश्चिम विहार स्थित सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के आरके फिटनेस जिम और वेस्ट विनोद नगर के एक कारोबारी पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने की वारदात में शामिल थे। इन दोनों वारदातों की जिम्मेदारी विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। दोनों ही आरोपी बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने बदमाशों के लिए बिछाया जाल

स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र यादव ने बताया कि रंगदारी के लिए की गई गोलीबारी की दोनों घटनाओं के बाद पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश मे जुटी थीं। इस बीच उत्तरी जिले की एंटी-नारकोटिक्स टीम को एक अहम सुराग मिला कि दोनों बदमाश बुराड़ी इलाके में आने वाले हैं।

इस पर पुलिस ने जाल बिछाया और जैसे ही स्कूटी पर सवार होकर दोनों बदमाशों को आते देखा तो घेर लिया। यह देख आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली आरोपी दीपक के पैर में गोली लगी। जिससे वह और उसका साथी गिर गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश की पहचान गाजियाबाद के लोनी निवासी दीपक के तौर पर हुई। दूसरा आरोपी नाबालिग है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस चलाया 'ऑपरेशन गैंग बस्ट', 48 घंटे में 500 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार

सोशल मीडिया के जरिये गिरोह से जुड़े थे

पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों हमलावर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए काम करते हैं। करीब दो-तीन महीने पहले दोनों सोशल मीडिया के जरिये इस गिरोह के संपर्क में आए थे। गिरोह के सहयोगी रणदीप मलिक और अनिल पंडित जो कथित तौर पर विदेश में बैठकर गिरोह का संचालन कर रहे हैं, वे पिछले एक महीने से सिग्नल ऐप से दोनों के संपर्क में थे।

गैंगस्टर

इंफ्लुएंसर के जिम और व्यापारी के घर पर चलाई थी गोलियां

आरोपियों ने बताया कि 13 जनवरी की रात पहले उन्होंने पश्चिम विहार पूर्व स्टेशन के पास स्थित सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर रोहित खत्री के जिम के बाहर गोलीबारी की थी। इसके बाद मधु विहार के पश्चिम विनोद नगर में एक व्यापारी के घर के बाहर भी गोलियां चलाई थीं। इसके बाद फरार हो गए। गिरोह व्यापारियों से जबरन वसूली करना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने इन दोनों हमलावरों को काम पर रखा था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स संग एनकाउंटर, एक की उम्र 18 से भी कम

रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह के चार शूटर गिरफ्तार

हरियाणा विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की करनाल टीम ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गिरोह के चार शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शूटर रमन और लोकेश को दस जनवरी को करनाल से पकड़ा, जबकि बलराज और रविंदर को 14 जनवरी को कैथल से गिरफ्तार किया। इनसे हथियार बरामद किए गए हैं।

पांच कुख्यात गैंगस्टर्स विदेश से करा रहे वारदातें

  1. गोल्डी बराड़: पहले कनाडा से ऑपरेट करता था। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक, उसने यूएसए में ठिकाना बनाया है।
  2. कपिल सांगवान उर्फ नंदू: अपना खुद का गैंग चलाता है। एजेंसियों को जानकारी मिली है कि ये यूके से ऑपरेट कर रहा है।
  3. हिमांशु भाऊ: एजेंसियों की मानें तो वह पुर्तगाल में है। उसके यूके और ऑस्ट्रिया से अपने गुर्गों से बात करने की भी बात सामने आती रही है। उसका पता लगाया जा रहा है।
  4. गौरव उर्फ लकी पटियाल: लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी दविंदर बंबीहा की मौत के बाद गैंग की कमान संभाल रहा है। ये अर्मेनिया से ऑपरेट करता है।
  5. रोहित गोदारा: विदेश में है। एजेंसियों को पहले दुबई तो बाद में कनाडा और वर्तमान में अजरबैजान में होने की सूचना मिल है। लॉरेंस का गुर्गा है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद के पहले महिला एनकाउंटर टीम की दरोगा निकली घूसखोर, रंगे हाथ पकड़ी

दिल्ली के कई बदमाश जेल से सक्रिय

दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर नीरज बवाना, काला जठेड़ी, कपिल सांगवान, इरफान छेनू और हाशिम बाबा अपने गिरोह का संचालन कर रहे हैं। ये जेल के अंदर से इशारा करते हैं और इनके नेटवर्क से जुड़े गुर्गे किसी भी वारदातों को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। इनकी एक अलग ही दुनिया है जिसमें आए दिन सोशल मीडिया के जरिये नौजवानों को भर्ती किया जाता है और गैंग का नाम देकर अत्याधुनिक हथियार, वाहन व रकम का लालच देकर बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम दिलवाया जाता था। इन पांचों गैंगस्टर पर हत्या, लूट और फिरौती के लिए धमकी देने के एक दर्जन से लेकर दो दर्जन तक मामले दर्ज हैं। इस गिरोह के सक्रिय बदमाश रंगदारी सहित अन्य वारदात को अंजाम देते हैं।

लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है पुलिस

दिल्ली-एनसीआर में रंगदारी मांगने वाले बदमाशों, खासतौर से गैंगस्टर पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस, ‘ऑपरेशन गैंगस्टर गुर्गा’ चला रही है। जेल में बंद होने के बाद भी जबरन वसूली की कोशिश में जुटे गैंगस्टर के गैंग की कमान संभालने वाले नए गुर्गों की सूची तैयार कर पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर रही है। वहीं, विदेशों से ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर इंटरपोल की मदद पकड़ने या प्रत्यर्पित कराने की कोशिश की जा रही है। इसमें सरकार भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Police Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।