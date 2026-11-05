दिल्ली में रेप करके भाग गया था अबू धाबी, रेड कॉर्नर नोटिस के बाद इंडिया वापस लाई पुलिस

दिल्ली पुलिस एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अभियान में केरल के 38 वर्षीय फरार दुष्कर्म आरोपी को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लेकर आयी है। उस पर आरोप है कि उसने लगभग 10 महीने पहले राष्ट्रीय राजधानी के एक होटल में अपनी महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया था और जांच से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया था।

दिल्ली पुलिस एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अभियान में केरल के 38 वर्षीय फरार दुष्कर्म आरोपी को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लेकर आयी है। उस पर आरोप है कि उसने लगभग 10 महीने पहले राष्ट्रीय राजधानी के एक होटल में अपनी महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया था और जांच से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया था। आरोपी को एक घोषित अपराधी करार दिया गया था और जिसके खिलाफ बाद में इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और उसे अबू धाबी से प्रत्यर्पित करके बुधवार को दिल्ली लाया गया। उसकी पहचान सजीर पल्ली मूप्पन उर्फ सजीर पीएम के रूप में हुई है जो केरल के कन्नूर का निवासी है और एक निजी कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्यरत था।

विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में फरार आरोपी को वापस लाने की जानकारी दी। उन्होंने इसे कई भारतीय एजेंसियों और उनके अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के समन्वित प्रयासों का परिणाम करार दिया। पुलिस के अनुसार, कथित यौन उत्पीड़न की घटना अक्टूबर 2025 में पंजाबी बाग के एक लाउंज में एक कर्मचारी के जन्मदिन के जश्न के बाद हुई थी।

आरोप है कि सजीर ने अपनी महिला सहकर्मी को शराब और नशीले पदार्थ खिलाये और फिर उसे करोल बाग के एक होटल में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। महिला ने सबसे पहले इस घटना की जानकारी कंपनी के प्रबंधन को दी जिसके बाद कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति ने 'यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पोश) अधिनियम' के तहत कार्रवाई शुरू की।

आरोपी ने हालांकि कथित रूप से समिति द्वारा भेजे गये बार-बार के नोटिसों को नजरअंदाज किया और बाद में काम पर आना बंद कर दिया। वह पांच जनवरी को भारत छोड़कर यूएई चला गया जबकि उस समय पुलिस द्वारा मामले की जांच करना बाकी था। इसके बाद फरवरी में पीड़िता ने करोल बाग पुलिस स्टेशन से संपर्क किया जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और औपचारिक जांच शुरू हुई। चूंकि आरोपी देश से बाहर था इसलिए पुलिस ने जुलाई में उसे 'घोषित अपराधी' करार दिया और विदेश में उसका पता लगाने तथा उसे गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया शुरू की।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि इस अभियान में दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आव्रजन ब्यूरो के बीच करीबी तालमेल शामिल था। उन्होंने कहा, "इसके लिए व्यापक प्रयास किए गए और हमने सीबीआई की इंटरपोल विंग से मदद मांगी।" उन्होंने उन अपराधियों के पीछे पड़ने के महत्व पर बल दिया जो विदेश में शरण लेकर कानून से बचने की कोशिश करते हैं।

दिल्ली पुलिस की तीन सदस्यीय टीम अबू धाबी गयी, जिसमें पुलिस निरीक्षक कपिल, उप-निरीक्षक संदीप और जांच अधिकारी उप-निरीक्षक काजल शामिल थे। वहां उन्होंने आरोपी को अपनी हिरासत में लिया और बुधवार शाम को उसे वापस भारत ले आये।

विशेष आयुक्त ने 'भारतपोल' की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीबीआई की इंटरपोल विंग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सुगम बनाता है। इसके माध्यम से भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां विदेशी पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय कर सकती हैं, सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकती हैं और राष्ट्रीय सीमाओं के पार सक्रिय भगोड़ों का पीछा कर सकती हैं। उन्होंने कहा, "सीबीआई की इंटरपोल विंग विदेशी पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बनाये रखती है। इसी तरह की व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए, सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराये गये और हर सवाल का जवाब दिया गया। इन सभी एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों से ही यह सफल प्रत्यर्पण संभव हो सका है।"