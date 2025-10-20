Hindustan Hindi News
जेएनयू के 6 स्टूडेंट के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस के साथ झड़प के एक दिन बाद ऐक्शन

जेएनयू के 6 स्टूडेंट के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस के साथ झड़प के एक दिन बाद ऐक्शन

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के 6 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने इन 6 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और शांति कायम रखने के लिए उनसे बॉण्ड भी भरवाए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Mon, 20 Oct 2025 05:43 PMKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के 6 छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने इन 6 छात्रों के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने शांति कायम रखने के लिए उनसे बॉण्ड भी भरवाए। इनमें छात्र संघ के 3 पदाधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का यह ऐक्शन छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के एक दिन बाद सामने आया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा, महासचिव मुन्तेहा फातिमा और छात्र मणिकांत पटेल, ब्रिटी कर एवं सौर्य मजूमदार से दिल्ली पुलिस ने बॉण्ड भरवाया है। अब बॉण्ड के तहत छात्रों को कानूनी तौर पर बुलाए जाने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। इतना ही नहीं यदि वे शहर छोड़ना चाहते हैं तो पुलिस को पहले बताना होगा।

पुलिस ने बताया कि इन छात्रों के खिलाफ वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस थाने में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से 28 अन्य छात्रों को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में चिकित्सा परीक्षण के बाद इन सभी को रिहा कर दिया गया।

पुलिस का आरोप है कि नेल्सन मंडेला मार्ग पर छात्रों की ओर से कथित तौर पर बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई। छात्रों ने यातायात बाधित करने का भी प्रयास किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। आइसा और एसएफआई सहित वामपंथी संगठनों की ओर से आयोजित यह विरोध मार्च एबीवीपी सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर किया गया था।

छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर हमला किया। उनका यह भी आरोप था कि हाल ही में परिसर में एक आम सभा के दौरान एबीवीपी सदस्यों ने वामपंथी छात्रों पर हमला किया। वहीं जेएनयू शिक्षक संघ ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। जेएनयू शिक्षक संघ ने पुलिस की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। जेएनयू शिक्षक संघ ने प्रशासन से विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक छात्र राजनीति की परंपरा की रक्षा करने की गुजारिश की है।

