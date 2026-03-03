Hindustan Hindi News
होली से पहले दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात 4.0'; 4,000 लोग धरे गए, हथियार और शराब जब्त

Mar 03, 2026 04:15 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली पुलिस ने होली के त्योहार के दौरान अवैध गतिविधियों और हुड़दंग पर नकेल कसने के लिए 1 और 2 मार्च को ऑपरेशन आघात 4.0 चलाया। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य शराब तस्करों, ड्रग पेडलर्स और आदतन अपराधियों को त्योहार की आड़ में अपराध करने से रोकना था। संयुक्त आयुक्त संजय कुमार जैन ने इस ऑपरेशन को बेहद सफल बताते हुए जानकारी दी कि पुलिस ने करीब 4,000 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनमें से 975 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस की इस मुस्तैदी ने साफ कर दिया है कि राजधानी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अभियान के दौरान पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम और जुआ अधिनियम के तहत व्यापक कार्रवाई की। संयुक्त आयुक्त के अनुसार, 220 से अधिक लोगों को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के जुर्म में 550 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा, आर्म्स एक्ट के तहत 33 मामले दर्ज कर 35 हथियार और 23 चाकू बरामद किए गए।

जैन ने कहा, अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए करीब 60 मामले दर्ज किए गए और 19,000 से अधिक शराब के क्वार्टर जब्त किए गए। पुलिस ने चोरी की संपत्तियों पर भी कार्रवाई करते हुए 20 मोबाइल फोन और 9 मोटरसाइकिलें बरामद कीं। इस अभियान के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने संदेश दिया है कि वे शांतिपूर्ण होली सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार हैं। हमने शस्त्र अधिनियम के तहत 33 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 35 आग्नेयास्त्र और 23 चाकू बरामद किए गए हैं।

उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली में शांतिपूर्ण होली समारोह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सतर्क और पूरी तरह से तैयार है।

