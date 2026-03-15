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अपराधियों को बचाने का लगाया था आरोप, वायरल वीडियो के बाद अधिकारी लाइन हाजिर; दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐक्शन

Mar 15, 2026 11:34 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआई
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सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोप लगाते नजर आ रहे थे कि अपराधियों और नशे के कारोबारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते छोड़ दिया जाता है।

अपराधियों को बचाने का लगाया था आरोप, वायरल वीडियो के बाद अधिकारी लाइन हाजिर; दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐक्शन

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोप लगाते नजर आ रहे थे कि अपराधियों और नशे के कारोबारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते छोड़ दिया जाता है। आम आदमी पार्टी ने भी इस वीडियो को शेयर किया था और दावा किया था कि ये दिल्ली पुलिस के एसएचओ हैं। अब इस वायरल वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने सख्त ऐक्शन लिया है और पुलिस अधिकारी को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया है। उन्हें 'लाइन हाजिर' भी कर दिया गया है।

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दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले की डीसीपी आकांक्षा यादव ने कहा, सोशल मीडिया पर भारत नगर पुलिस स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक पुलिस अधिकारी आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के कारण अपराधियों और नशीले पदार्थों और अन्य अपराधों में शामिल लोगों को बरी कर दिया जाता है।

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उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि एक सार्वजनिक वार्ता के दौरान, अशोक विहार के एटीओ इंस्पेक्टर राजीव, जो भारत नगर के एसएचओ का कार्यभार संभाल रहे थे, ने एक गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी की है जो तथ्यात्मक रूप से गलत है और किसी भी तरह से दिल्ली पुलिस के रुख को नहीं दर्शाती।

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उन्होंने आगे कहा, पुलिस अधिकारी ने यह बयान अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दिया है, और दिल्ली पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल उनके पद से हटा दिया है और उन्हें लाइन हाजिर किया गया है है, और नियमों और विनियमों के अनुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी शेयर किया था वीडियो

दिल्ली आम आदमी पार्टी के मुखिया सौरभ भारद्वाज ने भी वीडियो शेयर किया था। उन्होंने कहा, एडिशनल एसएचओ - हम लोग इनको (नशे के कारोबारी और अपराधियों को ) पकड़ते हैं तो CM से ऑर्डर आता और इन्हें छोड़ना पड़ जाता है , हमारे हाथ कटे हुए हैं ।CM रेखा गुप्ता के संरक्षण में नशा और अपराध चल रहा है । ये खुलासा ख़ुद पुलिस अधिकारी कर रहे हैं

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


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