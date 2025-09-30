दिल्ली पुलिस ने ‘डर्टी’ बाबा से पूछे 30 सवाल, चैतन्यानंद बोला- मुझे कुछ याद नहीं आ रहा

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक प्राइवेट कॉलेज की 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहा डर्टी बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती दिल्ली पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी से 30 सवाल पूछे। इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब उसने नहीं दिए।

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक प्राइवेट कॉलेज की 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहा डर्टी बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती दिल्ली पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी से 30 सवाल पूछे। इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब उसने नहीं दिए। वह बार-बार कहता रहा, मुझे कुछ याद नहीं है। यहां तक की अभी तक उसने आईपैड का पासवर्ड भी नहीं बताया है।

दो घंटे तक की पूछताछ: पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात कोर्ट से आने के बाद चैतन्यानंद सरस्वती ने अपनी दवाइयों की मांग की। इसके बाद आरोपी लॉकअप के एक कोने में बैठ गया। चैतन्यानंद से करीब दो घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान वह लगातार घबराहट होने की बात कहते हुए सवालों से बचता रहा। आरोपी ने कहा कि वह लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार है। चैतन्यानंद सरस्वती को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है।

आदतन आरोपी है चैतन्यानंद : सरकारी वकील श्रृति सिंघल ने अदालत में बताया कि आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती आदतन आरोपी है। रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि समान प्रकृति के अपराधों को अंजाम दिया है।

आरोपी से पूछे गए मुख्य सवाल ● आपके खिलाफ जो शिकायत और आरोप हैं, उन पर आपका क्या कहना है?

● रात में छात्राओं को अपने कमरे में क्यों बुलाते थे?

● आपने छात्राओं को जो अश्लील मैसेज किए, उसे क्या समझा जाए?

● आप छात्राओं को अपने साथ विदेश ले जाने का ऑफर क्यों देते थे?

● अच्छे होटलों में रुकवाने और डिनर की पेशकश क्यों करते थे?

● सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस आपके मोबाइल पर क्यों था?

● लेडीज वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा क्यों लगवाया?

● आपके साथ महिला डीन और दो वार्डन छात्राओं को आपके रूम में ले जाने के लिए दबाव क्यों बनाती थीं?

● आप जो छात्राओं को मैसेज भेजते थे वो वार्डन डिलीट क्यों करवाती थीं?

● अब तक आपने कितने मोबाइल का इस्तेमाल किया?

● आपके आश्रम/संस्था की फंडिंग कहां से आती है?

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक प्राइवेट कॉलेज की 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहा डर्टी बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती दिल्ली पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी से 30 सवाल पूछे। इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब उसने नहीं दिए। वह बार-बार कहता रहा, मुझे कुछ याद नहीं है। यहां तक की अभी तक उसने आईपैड का पासवर्ड भी नहीं बताया है।

दो घंटे तक की पूछताछ: पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात कोर्ट से आने के बाद चैतन्यानंद सरस्वती ने अपनी दवाइयों की मांग की। इसके बाद आरोपी लॉकअप के एक कोने में बैठ गया। चैतन्यानंद से करीब दो घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान वह लगातार घबराहट होने की बात कहते हुए सवालों से बचता रहा। आरोपी ने कहा कि वह लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार है। चैतन्यानंद सरस्वती को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है।

आदतन आरोपी है चैतन्यानंद : सरकारी वकील श्रृति सिंघल ने अदालत में बताया कि आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती आदतन आरोपी है। रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि समान प्रकृति के अपराधों को अंजाम दिया है।

आरोपी से पूछे गए मुख्य सवाल ● आपके खिलाफ जो शिकायत और आरोप हैं, उन पर आपका क्या कहना है?

● रात में छात्राओं को अपने कमरे में क्यों बुलाते थे?

● आपने छात्राओं को जो अश्लील मैसेज किए, उसे क्या समझा जाए?

● आप छात्राओं को अपने साथ विदेश ले जाने का ऑफर क्यों देते थे?

● अच्छे होटलों में रुकवाने और डिनर की पेशकश क्यों करते थे?

● सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस आपके मोबाइल पर क्यों था?

● लेडीज वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा क्यों लगवाया?

● आपके साथ महिला डीन और दो वार्डन छात्राओं को आपके रूम में ले जाने के लिए दबाव क्यों बनाती थीं?

● आप जो छात्राओं को मैसेज भेजते थे वो वार्डन डिलीट क्यों करवाती थीं?

● अब तक आपने कितने मोबाइल का इस्तेमाल किया?

● आपके आश्रम/संस्था की फंडिंग कहां से आती है?

पीड़िता को धमकी देने वाला गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 38 वर्षीय हरि सिंह कोपकोटी ने पीड़िता को धमकी देते हुए शिकायत वापस लेने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी स्थानीय नगरपालिका में नौकरी करता है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती 2024 में उसके सम्पर्क में आया था। वह अपने एक परिचित के साथ दिल्ली आया था, जो चैतन्यानंद सरस्वती को पहले से ही जानता था।

कर्मचारियों से कराया आमना-सामना दिल्ली पुलिस टीम सोमवार सुबह पूछताछ के बाद आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची। पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती के सामने उसके निजी कार्यालय और आवास पर मौजूद कई सामान के बारे में पूछताछ की। साथ ही आरोपी का कई कर्मचारियों के साथ आमना-सामना भी कराया। सूत्रों ने बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति मनमाने तरीके से करने का आरोप लगा है। सभी कर्मचारियों से पुलिस ने उनकी नियुक्त को लेकर लगे आरोपों पर सवाल किए। अकाउंट विभाग के दस्तावेज जब्त किए गए हैं।